Μπορέλ: Διπλασιάζουμε τον αριθμό Ουκρανών στρατιωτών που θα εκπαιδεύσει η ΕΕ

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Ζοσέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του αριθμού των ουκρανικών στρατευμάτων που θα εκπαιδευτούν από την ΕΕ σε 30.000 φέτος.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000. (1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz

Ο Μπορέλ βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο μεταξύ μιας ομάδας περισσότερων από δώδεκα αξιωματούχων της ΕΕ, στην οποία περιλαμβάνονται ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να τονίσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και να υποσχεθούν στρατιωτική, οικονομική και πολιτική βοήθεια στο Κίεβο.

Υποσχέθηκε επίσης 25 εκατ. ευρώ για την αποναρκοθέτηση περιοχών που ανακαταλήφθηκαν από την Ουκρανία, γράφοντας στο Twitter:

Η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη με την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα. Και θα εξακολουθήσει να στέκεται μαζί σας για να νικήσετε και να ανοικοδομήσετε.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT