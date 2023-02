Ουκρανία: Στο Κίεβο η Φον ντερ Λάιεν ενόψει της Συνόδου της Παρασκευής

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας την Παρασκευή.

«Χαίρομαι που επιστρέφω στο Κίεβο, την 4η φορά που βρίσκομαι μετά την εισβολή της Ρωσίας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG