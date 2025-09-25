WSJ, Independent

Σε μία ριζική αλλαγή της στάσης του, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε για πρώτη φορά ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει ολόκληρη την επικράτειά της και προέτρεψε τους συμμάχους να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Όπως σχολιάζει η WSJ, οι δηλώσεις του Τραμπ προσθέτουν μια νέα διάσταση στις προσπάθειές του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στις 11 Αυγούστου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι Ρωσία και Ουκρανία θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «ανταλλαγή εδαφών» για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας αυτήν την κίνηση «καλή» και «κακή» για τις δύο πλευρές.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παραδοσιακά μια σειρά προσεκτικά συντονισμένων ομιλιών και επίσημων συναντήσεων, ανατράπηκε από την διπλωματική «βόμβα» του Τραμπ.

Η θέση του Τραμπ έχει αλλάξει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει εκφράσει επιθυμία να τιμωρήσει τη Ρωσία με επιπλέον κυρώσεις, μόνο και μόνο για να αλλάξει γνώμη και να καθυστερήσει την εφαρμογή τους.

Η Ρωσία σημείωσε πρόσφατα μικρές εδαφικές προόδους στην Ουκρανία με μεγάλο κόστος σε ανθρώπους και εξοπλισμό, αλλά δεν πέτυχε στρατηγικό προχώρημα. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν συγκρατήσει τον ρωσικό στρατό με βοήθεια εκρηκτικών drones, παρά την έλλειψη επαρκών στρατιωτών στο μέτωπο.

Η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει μεγάλες πόλεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, όπως η Πόκροφσκ.

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία με εξοπλισμό και μέσα που έχουν βοηθήσει τις δυνάμεις της να συγκρατήσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, μια αντεπίθεση κατά των ισχυρών ρωσικών αμυντικών γραμμών θα απαιτούσε επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό και δεκάδες χιλιάδες νέους στρατιώτες.

Δεν ήταν σαφές από την ανάρτηση του Τραμπ αν θεωρεί ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει και την Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Independent: Πώς η Ουκρανία θα μπορούσε να διώξει τη Ρωσία από τα εδάφη της;

Σύμφωνα με τον Independent, στρατιωτικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αναγκάσει τη Ρωσία να επιστρέψει στα σύνορα όπως ήταν το 2022 και να ωθήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναζητήσει ειρηνευτική συμφωνία — αλλά μόνο υπό μια αυστηρή και δύσκολα εφικτή σειρά προϋποθέσεων.

Η εφημερίδα The Independent ρώτησε τρεις ειδικούς με γνώση του ρωσικού στρατού, της οικονομίας της Ρωσίας και της κατάστασης στο μέτωπο στην Ουκρανία αν η δήλωση του Τραμπ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρητικά η Ουκρανία είχε πάντα τη δυνατότητα να ανακτήσει το 13% της επικράτειάς της που κατέλαβε η Ρωσία από την αρχή της εισβολής. Στην πράξη, όμως, αυτό θα απαιτούσε μια συγκεκριμένη σειρά συνθηκών.

«Μπορούν να ανακτήσουν μέρος της επικράτειας που χάθηκε από τον Φεβρουάριο του 2022; Νομίζω, αδιαμφισβήτητα», λέει ο Τζον Λαφ, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής στο Κέντρο Νέων Ευρασιατικών Στρατηγικών. «Είδαμε κατά την επίθεση στα τέλη του 2022 ότι τότε ανέκτησαν μεγάλο μέρος της επικράτειας».

Οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον Λαφ, «μάχονται εξαιρετικά καλά» δεδομένου του μεγέθους του στρατού τους σε σύγκριση με αυτόν της Ρωσίας. Επισημαίνει τις επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου ως στρατηγική που έχει προκαλέσει πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

Ωστόσο, για να υπερκεράσει στρατιωτικά τη Ρωσία, η Ουκρανία θα χρειαζόταν «πολύ περισσότερη βοήθεια από τους συμμάχους της», περιλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής «ασπίδας εξ' ουρανού» για προστασία από νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις και περισσότερα όπλα μεγάλης εμβέλειας.