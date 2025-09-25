Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται έτοιμος να αποχωρήσει από την ηγεσία της χώρας του αφού τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, όπως είπε ο ίδιος σε συνέντευξη που δημοσίευσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Axios.

«Ο στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», ανέφερε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως έχει τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Και πρόσθεσε ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμα πως έκανε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη — ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ του είπε: «Θα το εξετάσουμε», σύμφωνα με το Axios.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως η Ουκρανία είναι πιθανό να επιτεθεί σε μεγάλα κέντρα ισχύος της Ρωσία, όπως το Κρεμλίνο.

«Πρέπει να ξέρουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», είπε ο Ζελένσκι για τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Το χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως».