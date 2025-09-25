Ανησυχία στην ΕΕ από τη ξαφνική στροφή του Τραμπ στο Ουκρανικό - Τι φοβούνται στις Βρυξέλλες

Καθώς η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα καινούργια δεδομένα από τη νέα, πιο αισιόδοξη στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τις προοπτικές του Κιέβου στον πόλεμο εναντίον της ρωσικής εισβολής, υπήρχαν ενδείξεις μιας γνώριμης κίνησης από τον Αμερικανό πρόεδρο — την αύξηση της πίεσης όχι προς τη Ρωσία, αλλά προς την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη αντέστρεψε τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι η Ουκρανία «δεν έχει χαρτιά να παίξει» στη μάχη.

Ωστόσο, δεν ανακοίνωσε καμία νέα αμερικανική πρωτοβουλία για τη στήριξη του Κιέβου, αφήνοντας την ευθύνη στους Ευρωπαίους συμμάχους. Η ανάρτηση δεν έκανε επίσης καμία αναφορά σε νέα μέτρα για την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Δημόσια, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη λεκτική μεταστροφή, η οποία ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ιδιωτικά, ήταν πιο επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι ο Τραμπ μεταθέτει σε αυτούς την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου. Αν και ο Τραμπ φάνηκε να θέτει μια ελάχιστη γραμμή στήριξης από την πλευρά των ΗΠΑ — καθησυχάζοντας τους συμμάχους που ανησυχούσαν για πιθανή διακοπή της ζωτικής στρατιωτικής βοήθειας — αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η στάση του μπορεί να αλλάξει και πάλι.

Ο ισχυρισμός του ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακαταλάβει με τη στήριξη της Ευρώπης το 20% της επικράτειάς της που έχει χάσει από τη Ρωσία αντιβαίνει στις περισσότερες εκτιμήσεις των συμμαχικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες θεωρούν ότι ένας αιματηρός παρατεταμένος πόλεμος είναι το ανώτερο που μπορεί να ελπίζει οποιαδήποτε πλευρά στο παρόν στάδιο.

Υπονοώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι μια «χάρτινη τίγρη» στα πρόθυρα οικονομικής κρίσης, ο Τραμπ «ουσιαστικά προσπαθεί να ενοχλήσει τον Πούτιν», δήλωσε ο Κερτ Βόλκερ, ειδικός απεσταλμένος για τις συνομιλίες για την Ουκρανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Αλλά δεν δείχνει ότι σκοπεύει να κάνει κάτι γι’ αυτό».

FT: Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να τους κατηγορήσει για αποτυχία στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η τελευταία ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία αποσκοπεί στο να τους αναθέσει μια αδύνατη αποστολή, η οποία θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να μεταθέσει την ευθύνη μακριά από την Ουάσιγκτον εάν το Κίεβο αποτύχει στον πόλεμο ή ξεμείνει από χρήματα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, αν και η νέα στάση του Τραμπ έγινε δεκτή θετικά σε ορισμένους κύκλους, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τους μεταθέτει την ευθύνη για την άμυνα της Ουκρανίας, με προσδοκίες που η Ευρώπη δύσκολα θα μπορέσει να ικανοποιήσει.

Ο Τραμπ έχει επίσης υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή στις κυρώσεις, καλώντας την ΕΕ να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να επιβάλει δασμούς σε Κίνα και Ινδία — μέτρα τα οποία ο σύμμαχός του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, έχει εδώ και καιρό δηλώσει ότι θα μπλοκάρει.

«Αυτό είναι η αρχή ενός παιγνιδιού επίρριψης ευθυνών», δήλωσε ένας αξιωματούχος για την απότομη αλλαγή στάσης του Τραμπ. «Οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι οι δασμοί στην Κίνα και την Ινδία θα ήταν αδύνατον» για την ΕΕ να δεχθεί.

Ο Τραμπ «κατασκευάζει την έξοδο» ώστε να μπορεί να κατηγορήσει την Ευρώπη όταν και αν χρειαστεί, είπε ένας Ευρωπαίος κυβερνητικός σύμβουλος. Η μεταστροφή ήταν «θεαματική» και «γενικά θετική», αλλά ο Τραμπ «θέτει πολύ ψηλά τον πήχη», σχολίασε ένας Γερμανός αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ θέλει να αποφύγει το να καταλήξει αυτός ο πόλεμος, έπειτα από εννέα μήνες στην εξουσία, να είναι και δικός του πόλεμος και όχι απλώς ο “πόλεμος του Μπάιντεν”», είπε ο Κάρλο Μαζάλα, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr του Μονάχου.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος επεσήμανε ότι η καταληκτική φράση του Τραμπ «Καλή τύχη σε όλους!» στην ανάρτησή του στο Truth Social ήταν ισοδύναμη με ένα σημείωμα παράδοσης.

Ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε: «Όλοι βλέπουν ότι αποστασιοποιείται».

Reuters: Ο Πεσκόφ δηλώνει ότι η στροφή του Τραμπ είναι λαθεμένη - Επηρεάστηκε από τον Ζελένσκι

Παράλληλα, το Κρεμλίνο αντιτίθεται κατηγορηματικά σήμερα την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επηρεαστεί από τον ηγέτη της Ουκρανίας και ότι κάνει λάθος.

Σε άλλη μία αιφνίδια μεταστροφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, μετά τη συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία - η οποία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της χώρας - και ότι θα πρέπει να δράσει τώρα, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

«Από όσο καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ έγιναν μετά την επικοινωνία που είχε με τον (Ουκρανό Πρόεδρο) Ζελένσκι και, προφανώς, υπό την επήρεια ενός οράματος που έθεσε ο Ζελένσκι. Αυτό το όραμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατανόησή μας για την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στους δημοσιογράφους.

«Το γεγονός ότι η Ουκρανία ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και το επιχείρημα ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάτι πίσω είναι, κατά την άποψή μας, ένα λανθασμένο επιχείρημα... Η δυναμική στην πρώτη γραμμή μιλάει από μόνη της», είπε ο Πεσκόφ.