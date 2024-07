«Μπλόκο» της ΕΕ στον Όρμπαν: Στις Βρυξέλλες το συμβούλιο ΥΠΕΞ και όχι στη Βουδαπέστη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε από την Ουγγαρία το δικαίωμα να φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας λόγω της στάσης της στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το BBC, εβδομάδες αφότου η Ουγγαρία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρόλο στον οποίο κανονικά θα φιλοξενούσε τη Σύνοδο, η επίσκεψη Όρμπαν στη Μόσχα νωρίτερα αυτό το μήνα και η συνάντησή του Ούγγρου πρωθυπουργού με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέλη της ΕΕ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Ουγγαρίας θα πρέπει να έχουν συνέπειες και ότι «πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα, ακόμη και αν πρόκειται για ένα συμβολικό μήνυμα».

Κάθε έξι μήνες, υπό την εκάστοτε νέα προεδρία του Συμβουλίου, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις για να συζητήσουν τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το μπλοκ.

Οι επόμενες συναντήσεις είχαν προγραμματιστεί στις 28-30 Αυγούστου και επρόκειτο να διεξαχθούν στη Βουδαπέστη, αλλά τη Δευτέρα ο κ. Μπορέλ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ επέκριναν συντριπτικά την έλλειψη ειλικρινούς και πιστής συνεργασίας της Ουγγαρίας», τονίζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ανάρτησή του στο «Χ».

I have decided to convene informal meetings of EU Foreign Affairs and Defence Ministers in Brussels, after the summer break.



At today’s #FAC, EU Member States overwhelmingly criticized Hungary’s lack of sincere and loyal cooperation.