Ο Μπενουά Βασελέν δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις διαμαρτυρίες «Block Everything» (Μπλοκάρετε τα πάντα) στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι σκοπεύουν να κάνουν αυτός και οι συνάδελφοί του διαδηλωτές όταν συγκεντρωθούν έξω από τα κεντρικά γραφεία ενός συνδικάτου στη βόρεια πόλη Λιλ, νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Το μυστήριο σχετικά με τα σχέδια των διαδηλωτών προκαλεί σύγχυση στις υπηρεσίες ασφαλείας, την ώρα που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει την κατάρρευση της τέταρτης κυβέρνησής του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Το κίνημα «Block Everything» ξεκίνησε στο διαδίκτυο τον Μάιο από δεξιές ομάδες, σύμφωνα με ερευνητές και αξιωματούχους, αλλά έκτοτε έχει προσελκύσει και την αριστερά και την άκρα αριστερά.

Η έλλειψη κεντρικής ηγεσίας και η ad hoc οργάνωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Telegram καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση του πόσο ανατρεπτική θα είναι η ημέρα δράσης της Τετάρτης.

Η κυβέρνηση δεν ρισκάρει και σχεδιάζει να αναπτύξει 80.000 αστυνομικούς για να περιορίσει τις διαδηλώσεις, στις οποίες ενδέχεται να συμμετάσχουν 100.000 άτομα και να στοχεύσουν αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αυτοκινητόδρομους με αποκλεισμούς ή πράξεις δολιοφθοράς.

Η αυξανόμενη διαδικτυακή υποστήριξη του κινήματος υπογραμμίζει τη βαθιά λαϊκή δυσαρέσκεια εναντίον της κυβερνώσας ελίτ, που οι διαδηλωτές θεωρούν δυσλειτουργική και υπεύθυνη για ένα επώδυνο ευαγγέλιο λιτότητας.

«Είμαι εξαιρετικά θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα στη Γαλλία, το οποίο ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες και τους υπερπλούσιους δισεκατομμυριούχους, και διαβρώνει τα δικαιώματα των απλών Γάλλων πολιτών - αυτών που κρατούν τη χώρα σε λειτουργία», δήλωσε ο 43χρονος Ματιέ Ζαγκελέν, ξεναγός στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο οποίος συμμετέχει σε αρκετές ομάδες «Block Everything» στο Telegram.

«Δεν θα ανεχτούμε κανέναν αποκλεισμό, καμία βία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό στο France 2 τη Δευτέρα. «Καταλαβαίνω την οργή, αλλά η οργή δεν μπορεί να εκδηλωθεί στους δρόμους».

Υπερβολική οργή, αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα

Οι Γάλλοι νομοθέτες απέλυσαν τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα λόγω του σχεδίου του για μείωση του χρέους, βυθίζοντας τη χώρα σε μια πολιτική και δημοσιονομική κρίση χωρίς σαφή διέξοδο.

Το Reuters μίλησε με έξι συμμετέχοντες στο «Block Everything», οι οποίοι δήλωσαν ότι το πολιτικό σύστημα δεν ήταν πλέον κατάλληλο για τον σκοπό του.

Κάποιοι ζήτησαν αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ άλλοι την παραίτηση του Μακρόν και υψηλότερους φόρους στους πλούσιους. Όλοι δήλωσαν ότι το κίνημα αποτελεί αντίδραση στο πολιτικό χάος και ελπίζουν ότι οι διαμαρτυρίες θα ωθήσουν τους πολιτικούς να δράσουν.

Το «Block Everything» έχει συγκριθεί με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, το οποίο ξεκίνησε ως διαμαρτυρία κατά των φόρων ντίζελ, πριν εξελιχθεί σε οργή για το υψηλό κόστος διαβίωσης και την ανισότητα.

Δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικές περικοπές κατέπνιξαν την εξέγερση μετά από έξι μήνες, αλλά κάποιος υπολειμματικός θυμός εξακολουθεί να τροφοδοτεί το κίνημα «Block Everything».

Δύο μεγάλα εργατικά συνδικάτα έχουν υποστηρίξει το κίνημα, ενώ περισσότερα σχεδιάζουν απεργίες στις 18 Σεπτεμβρίου, προαναγγέλλοντας πιθανή νέα περίοδο κοινωνικής αναταραχής για τον Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2017.

Μείωση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς

Η Παόλα Σέντα, ειδικός σε διαδικτυακά κινήματα στο Πανεπιστήμιο της Λιλ, δήλωσε ότι το «Block Everything» προέκυψε από την έντονη οργή για τις προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό του Bayrou, σε μια εποχή φθίνουσας εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς.

Η βαθιά δυσπιστία απέναντι στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς θεσμούς είχε ευρεία απήχηση, πρόσθεσε.

Μια γαλλική πηγή των μυστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι ορισμένοι «οπορτουνιστές» ξένοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων φιλορωσικών και φιλοϊρανικών ομάδων, ενισχύουν δημοφιλή hashtags στο X για να εκμεταλλευτούν ένα ευαίσθητο εγχώριο πλαίσιο.

Ωστόσο, το φαινόμενο είναι σχετικά περιθωριακό σε σύγκριση με δημοσιεύσεις εγχώριας προέλευσης, πρόσθεσε η πηγή.