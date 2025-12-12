Μπλόκα στη Γαλλία: Οι αγρότες αντιδρούν στα κυβερνητικά μέτρα για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και αποκλεισμούς οδικών αξόνων προχώρησαν αγρότες στη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι στην απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας.

Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας. Στην περιοχή της Αριέζ την Πέμπτη το βράδυ, χρησιμοποίησε βία εναντίον 500 διαδηλωτών, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπορντό, την Αζέν, το Περιγκέ και στον αυτοκινητόδρομο A75, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

French farmers protest herd massacres and Mercosur trade agreements sought by EU. pic.twitter.com/5fYEZKtcQF — Uncensored News (@Uncensorednewsw) December 12, 2025

Άμεση λήψη μέτρων διαφορετικά η Γαλλία θα μπει σε καραντίνα

Η οζώδης δερματίτιδα είναι μια μεταδοτική ιογενής ασθένεια των βοοειδών η οποία εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες σε 74 αγροκτήματα στη Γαλλία. Η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανί Ζενεβάρντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και ότι χωρίς την άμεση θανάτωση, η ασθένεια «θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή» στη Γαλλία. «Εάν δεν λάβουμε μέτρα η Ευρώπη θα θέσει τη Γαλλία σε καραντίνα και τίποτα δεν θα φύγει από τη χώρα. Ούτε ζώα, ούτε τυρί, ούτε γάλα. Ακόμα και τώρα, ενώ έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, δεν μπορούμε πλέον να εξάγουμε ούτε ένα τυρί από νωπό γάλα στον Καναδά και στη Βρετανία», πρόσθεσε η υπουργός.

Η Άνι Ζενεβάρντ καταδίκασε «ανεπιφύλακτα» μέσω του λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «τις ενέργειες μιας μειοψηφίας», επισημαίνοντας ότι η ασθένεια πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία στις 29 Ιουνίου, ότι υπήρξαν περισσότερα από 70 κρούσματα στην περιοχή της Σαβοΐας, αλλά και ότι «χάρη στον αποπληθυσμό των πληγέντων αγροκτημάτων, καταφέραμε να εξαλείψουμε τον ιό σε αυτήν την περιοχή». «Εκεί, οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι, για να σώσουν ολόκληρο τον τομέα, η θανάτωση είναι η μόνη λύση» πρόσθεσε η υπουργός.

🚨🇫🇷 Meanwhile in France



The French farmers are back showing their treasonous government and politicians exactly what they think of them.



Farmers all across Europe are being persecuted - why?



Because Agenda 2030 seeks to obtain all resource, land and food production - hence… pic.twitter.com/McEsAuj4PC — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 12, 2025

Από την άλλη, η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών, ανακοίνωσε μέσω Facebook αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Γαλλία, «για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης που επέλεξε η κυβέρνηση «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια».

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ναι μεν δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία για την οζώδη δερματίτιδα, αλλά υπάρχουν εμβόλια, τα οποία παρέχονται από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανέμονται από τη γαλλική κυβέρνηση στις ζώνες εμβολιασμού που δημιουργούνται γύρω από τις μονάδες με κρούσματα της νόσου.