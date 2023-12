Μεσανατολικό

Η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο πλαίσιο της οποίας η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς έχει απελευθερώσει κάποιους από τους ομήρους που κρατά με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, «απέφερε αποτελέσματα», ανέφερε σήμερα (30/11) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζοντας την ελπίδα η εκεχειρία να παραταθεί.

«Όμηροι επέστρεψαν σπίτια τους, ξαναβρήκαν τις οικογένειές τους και η εκεχειρία επέτρεψε επίσης περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αθώους αμάχους στη Γάζα, που την έχουν απελπιστικά ανάγκη», δήλωσε ο Μπλίνκεν από το Τελ Αβίβ κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Η διαδικασία αυτή απέδωσε αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχιστεί», τόνισε ο Μπλίνκεν.

Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και αρχικά θα διαρκούσε τέσσερις ημέρες, έχει παραταθεί δύο φορές μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιό της έχουν ήδη απελευθερωθεί 70 Ισραηλινοί όμηροι και 210 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Εξάλλου περίπου 30 αλλοδαποί ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα, κυρίως Ταϊλανδοί που εργάζονταν στον Ισραήλ, αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς εκτός συμφωνίας. Ο Χέρτζογκ από την πλευρά του ευχαρίστησε τις ΗΠΑ «για την τεράστια δουλειά που κατέβαλαν για την απελευθέρωση των ομήρων» και δήλωσε ότι «περίπου 150 παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα».

Ο Μπλίνκεν έφτασε χθες (29/11) στο Τελ Αβίβ και συναντήθηκε ήδη και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αναμένεται επίσης να μεταβεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

I am heartened to see another American included among the hostages released in Gaza. The pause in fighting has demonstrated success in securing the freedom of hostages and in delivering humanitarian aid to Gaza – we want to see it continue.