Ισραήλ - Χαμάς: Παρατάθηκε η εκεχειρία για ένα 24ωρο στην εκπνοή της λήξης της

Την παράταση της ανακωχής για ακόμη μία ημέρα μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς, ανακοίνωσε λίγο πριν από την εκπνοή της ο ισραηλινός στρατός, επισημαίνοντας πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων. Συμφώνησε και η Χαμάς από την πλευρά της. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία σχετικά με τη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν.

Η ισχύς της ανακωχής, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου τυπικά έληγε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όμως παρατάθηκε in extremis από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές.

The operational pause will continue in light of the mediators' efforts to continue the process of releasing the hostages and subject to the terms of the framework.