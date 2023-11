Ισραήλ: Αδέρφια μέλη της Χαμάς οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης με 3 νεκρούς στην Ιερουσαλήμ (vid)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη (30/11) το πρωί και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, από τρομοκράτες της Χαμάς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας.

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Χαμάς σε ανακοίνωσή της: «Οι αδελφοί Μουράντ Νεμρ (38 ετών) και Ιμπραχίμ Νεμρ (30 ετών), μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ από τη Σουρ Μπάχερ θυσιάστηκαν διεξάγοντας επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις έποικοι και τραυματίστηκαν άλλοι».

H Χαμάς υποστήριξε επίσης ότι «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως φυσική απάντηση στα πρωτοφανή εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή», αναφερόμενη στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

BREAKING:



Terrorist attack in Jerusalem.



2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.



5 in critical condition.



The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

BREAKING: Palestinian terrorists opened fire on Israelis at the entrance of Jerusalem, injuring several people.



They were eliminated. pic.twitter.com/67C8PkLvqw — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 30, 2023

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η Magen David Adom (Mada), η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, διευκρίνισε ότι ο ένας νεκρός είναι «μια νεαρή γυναίκα 24 ετών».

A young woman was killed and six other people were wounded in a shooting attack at the entrance to #Jerusalem on Thursday morning.https://t.co/MYkPNA6NVB — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 30, 2023

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει δύο άνδρες να βγαίνουν από λευκό αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στη στάση, προτού πέσουν νεκροί.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet, οι δύο τρομοκράτες ήταν μέλη της Χαμάς και προηγουμένως φυλακίστηκαν για τρομοκρατική δραστηριότητα.

Ο πρώτος φυλακίστηκε μεταξύ 2010 και 2020 για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων υπό τις οδηγίες τρομοκρατικών στοιχείων στη Λωρίδα της Γάζας και ο δεύτερος φυλακίστηκε το 2014 για άγνωστη τρομοκρατική δραστηριότητα, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, πρώην εκπρόσωπος της Άνγκελα Μέρκελ, Στέφεν Ζάιμπερτ, εξέφρασε την οργή του για τη φονική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: «Είμαι σοκαρισμένος και οργισμένος από την τρομοκρατική επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. Θρηνώ για τους δύο ηλικιωμένους και την 24χρονη που σκοτώθηκαν με άγριο τρόπο. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση σωματικά και ψυχικά».