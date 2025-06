Γιατί οι κεντρικές τράπεζες κυνηγούν χρυσό, ευρώ και γουάν

Οι θεματοφύλακες τρισεκατομμυρίων αποθεματικών που διατηρούν οι κεντρικές τράπεζες θέλουν διαφοροποίηση με μεγαλύτερη έκθεση σε χρυσό, ευρώ και γουάν, σύμφωνα με έκθεση του OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) σε αποκλειστικό του Reuters.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μία στις τρεις κεντρικές τράπεζες που διαχειρίζονται αποθεματικά $5 τρισ. σχεδιάζουν να αυξήσουν την έκθεσή τους σε χρυσό τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην τελευταία πενταετία.

Σε σφυγμομέτρηση 75 κεντρικών τραπεζών την περίοδο Μαρτίου-Μαίου, το OMFIF δίνει μια πρώτη αποτύπωση των επιπτώσεων της πολιτικής δασμών του προέδρου Τραμπ που προκάλεσε αναταραχή και τσουλήθρα του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο.

Ο χρυσός που οι κεντρικές τράπεζες ήδη προσθέτουν στα αποθεματικά τους με ρυθμό ρεκόρ προβλέπεται να ευνοηθεί περαιτέρω σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς το 40% των κεντρικών τραπεζών σχεδιάζουν να αυξήσουν την έκθεση τους την επόμενη δεκαετία.

Το αμερικανικό δολάριο που πέρυσι ήταν το προτιμητέο νόμισμα έπεσε στην έβδομη θέση φέτος με το 70% των κεντρικών τραπεζών να δηλώνει ότι το πολιτικό περιβάλλον στις ΗΠΑ τις απωθεί από το να επενδύουν δολαριακά.

Στον χώρο των νομισμάτων το ευρώ και το κινεζικό γουάν αναμένεται να ευνοηθούν περισσότερο από τη διαφοροποίηση μακριά από το δολάριο.

Ποσοστό 16% των κεντρικών τραπεζών που συμμετείχαν στη σφυγμομέτρηση του OMFIF σχεδιάζουν να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε ευρώ τους επόμενους 12 με 24 μήνες σε σύγκριση με 7% πέρυσι.

Σε ορίζοντα δεκαετίας όμως, το γουάν ξεχωρίζει ως το πιο προτιμητέο με το 30% των νομισματικών αρχών να σχεδιάζει να αυξήσει τα αποθεματικά στο κινεζικό νόμισμα με το μερίδιο του στα παγκόσμια αποθεματικά να τριπλασιάζεται στο 6%.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το ευρώ σήμερα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κερδίσει πίσω το μερίδιο στα συναλλαγματικά αποθέματα που έχασε μετά την κρίση χρέους του 2011.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ανάκαμψη του μεριδίου του γύρω στο 25% των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών από 20% σήμερα, σημαντική στροφή στην ιστορία του ευρώ και της ανάκαμψής του από την περίοδο της κρίσης χρέους που απείλησε να το διαλύσει.

Η μέση πρόβλεψη για το μερίδιο του δολαρίου στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα το 2025 είναι 52%, σύμφωνα με το OMFIF. To δολάριο θα παραμείνει το κύριο αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως αλλά το μερίδιο του θα πέσει από το σημερινό 58%.

Το μερίδιο του ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, εκτιμά ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Kenneth Rogoff.

H Eυρώπη μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων αν καταφέρει να αυξήσει τις εκδόσεις ομολόγων που σήμερα υπολείπονται πολύ από την αγορά των treasuries, των κρατικών αμερικανικών ομολόγων που ανέρχεται στα $29 τρις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαικής Κεντρικής Τρἀπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, πιέζει επίσης για δράσεις που θα τονώσουν το ευρώ ως εναλλακτικό αποθεματικό νόμισμα.