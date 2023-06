Ανταρσία Wagner

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Κυριακή ότι η αναταραχή που προκλήθηκε από την πρωτοφανή αμφισβήτηση της εξουσίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν από μαχητές του Βάγκνερ μπορεί να μην έχει τελειώσει.

Επίσης, τόνισε πως είναι ένα εσωτερικό θέμα που ίσως και να συνεχιστεί για εβδομάδες ή και μήνες. «Δεν νομίζω πως έχουμε δει την τελευταία κίνηση και είναι πολύ νωρίς για να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους μαχητές της Wagner».

«Ο Πούτιν ήρθε αντιμέτωπος με μια πραγματική πρόκληση. Η σύντομη ανταρσία από τη Wagner κατέδειξε τα πραγματικά προβλήματα στο επιτελείο του Πούτιν. Εγείρονται επομένως σημαντικά ερωτήματα και διαφαίνονται οι πραγματικές αδυναμίες» συνέχισε ο Μπλίνκεν μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Ο Μπλίνκεν σε μια σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων δήλωσε ότι οι εντάσεις που οδήγησαν στην αποτυχημένη ανταρσία των δυνάμεων υπό την ηγεσία του Γιεβγκένι Πριγκόζιν εξελίσσονται εδώ και μήνες και ότι η αναταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει τις δυνατότητες της Μόσχας στην Ουκρανία.

Υπογράμμισε, δε, ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία, προκάλεσε χάος στην ίδια του τη χώρα.

«Πριν από 16 μήνες, ο Πούτιν ήταν έτοιμος να εισβάλλει στην Ουκρανία και τώρα πρέπει να υπερασπιστεί την ίδια του τη χώρα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν ανέφερε: «O Τζο Μπάιντεν δεν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Πούτιν».

Όσον αφορά την Ουκρανία, υπογράμμισε: «Επικεντρωνόμαστε αποφασιστικά και αμείλικτα στην Ουκρανία, διασφαλίζοντας ότι έχει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να πάρει πίσω εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία», μιλώντας στην εκπομπή "Meet the Press" του NBC.

Ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή "This Week" του ABC: «Στο βαθμό που οι Ρώσοι είναι αφηρημένοι και διχασμένοι, αυτό μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την άσκηση της επιθετικής τους δίωξης κατά της Ουκρανίας».

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η ρωσική πυρηνική στάση άλλαξαν ως αποτέλεσμα της κρίσης.

Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν πληροφορίες από τα μέσα Ιουνίου, που υποδείκνυαν ότι ο ηγέτης της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επρόκειτο να προβεί σε ένοπλη επιχείρηση στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευσμα στην Washinton Post, οι πληροφορίες τροφοδότησαν ανησυχίες σχετικά με το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα παρέμενε στην εξουσία και τι θα μπορούσε να σημαίνει τυχόν αστάθεια στη Μόσχα για τον έλεγχο του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

U.S. intelligence officials had known since mid-June that Wagner leader Prigozhin was plotting an armed operation inside Russia https://t.co/kNdbbxIYfD

Στα μέσα της εβδομάδας, έγιναν στην Ουάσιγκτον σειρά από συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στους New York Times.

Οι πληροφορίες θεωρήθηκαν αξιόπιστες και ανησυχητικές λόγω της πιθανότητας ένας μεγάλος και πυρηνικά εξοπλισμένος αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών να βυθιστεί στο χάος, αναφέρει το δημοσίευμα των ΝΥΤ.

The U.S. had suspected Yevgeny Prigozhin was preparing to take military action against Russian defense officials before it happened on Friday.https://t.co/qOki7M2sfZ