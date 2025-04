Μπιλ Άκμαν κατά Τραμπ: Χάνει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών

Σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη δασμολογική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ εισέρχονται πλέον ισχυροί επιχειρηματικοί παράγοντες, που στο παρελθόν υπήρξαν θερμοί υποστηρικτές του τόσο κατά την προεκλογική του εκστρατεία όσο και στα πρώτα χρόνια της προεδρίας του.

Μεταξύ αυτών και ο Μπιλ Άκμαν, δισεκατομμυριούχος επενδυτής και CEO της Pershing Square Capital Management, ο οποίος σε πρόσφατη τοποθέτησή του προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς έναν «οικονομικό πυρηνικό χειμώνα», ως άμεση συνέπεια της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ.

Ο Άκμαν δεν μάσησε τα λόγια του, εκφράζοντας φόβους για εκτεταμένες επιπτώσεις στην αμερικανική και παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας των σαρωτικών δασμών που επιβάλλονται σε χώρες-εμπορικούς εταίρους.

Η τοποθέτηση του Ackman έρχεται να προστεθεί σε έναν διευρυνόμενο κύκλο επιχειρηματιών και οικονομολόγων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες του προστατευτισμού, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εύθραυστης παγκόσμιας σταθερότητας.

«Πατήστε παύση στον εμπορικό πόλεμο για να μην κινδυνεύσει να καταρρεύσει η οικονομία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο δισεκατομμυριούχος, προειδοποιώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Οι επιχειρήσεις είναι ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης. Ο πρόεδρος χάνει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Άκμαν. «Οι συνέπειες για τη χώρα μας και τα εκατομμύρια των πολιτών μας που στήριξαν τον πρόεδρο -ιδιαίτερα για τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι ήδη υφίστανται τεράστιο οικονομικό στρες- θα είναι σοβαρά αρνητικές. Δεν είναι αυτό για το οποίο ψηφίσαμε», δήλωσε ο διαχειριστής hedge fund.

Συνέχισε, υπογραμμίζοντας: «Θέτοντας μαζικούς και δυσανάλογους δασμούς τόσο στους φίλους όσο και στους εχθρούς μας και εξαπολύοντας έτσι έναν παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο εναντίον όλου του κόσμου ταυτόχρονα, βρισκόμαστε στη διαδικασία να καταστρέψουμε την εμπιστοσύνη στη χώρα μας ως εμπορικού εταίρου».

«Ο πρόεδρος έχει την ευκαιρία να καλέσει ένα time out 90 ημερών, να διαπραγματευτεί και να επιλύσει άδικες ασύμμετρες δασμολογικές συμφωνίες και να προκαλέσει τρισεκατομμύρια δολάρια νέων επενδύσεων στη χώρα μας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Άκμαν, εναλλακτικά οδεύουμε προς έναν αυτοπροκαλούμενο, οικονομικό πυρηνικό χειμώνα και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκύβουμε το κεφάλι. «Μακάρι να επικρατήσουν τα πιο ψύχραιμα κεφάλια», επεσήμανε.

Η προειδοποίηση του Άκμανήρθε μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σαρωτικών δασμών σε σχεδόν κάθε αμερικανικό εμπορικό εταίρο, που έστειλε τις μετοχές στη χειρότερη εβδομάδα τους από το αποκορύφωμα της πανδημίας. Οι μετοχές είχαν τη χειρότερη ημέρα των τελευταίων πέντε ετών την Πέμπτη και στη συνέχεια το ίδιο συνέβη και την Παρασκευή.

