Μπέσεντ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος στέγασης με νέα μέτρα

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο Reuters τη Δευτέρα.

Τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, ο Μπέσεντ την περιέγραψε ως πρόκληση «για όλους τους εμπλεκόμενους».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στην Washington Examiner, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση το φθινόπωρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος των τιμών και η μείωση της προσφοράς.

Η αγορά κατοικίας έχει πληγεί από την αυστηρή νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, και το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί κορυφαία ανησυχία για πολλούς Αμερικανούς.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο Reuters ότι τα ενοίκια μειώνονται πλέον, κάτι που είναι σημαντικό για όσους Αμερικανούς δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους τα σπίτια τους.

Πρόσθεσε ότι αναμένει αύξηση στις συναλλαγές ακινήτων και στις πωλήσεις κατοικιών μόλις αρχίσουν να μειώνονται τα επιτόκια, γεγονός που θα μπορούσε να ενθαρρύνει ιδιοκτήτες με χαμηλά στεγαστικά δάνεια να πουλήσουν τα υπάρχοντα σπίτια τους.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά επίσης τρόπους απλοποίησης της αδειοδότησης και ενθάρρυνσης της τυποποίησης για την τόνωση της κατασκευής, κάτι που θα ενίσχυε την προσφορά κατοικιών και θα βοηθούσε στη μείωση του υψηλού κόστους.

«Η προσιτή στέγαση θα αποτελέσει μεγάλο επίκεντρο της κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπέσεντ, σημειώνοντας παράλληλα την προσπάθεια του Τραμπ να μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.