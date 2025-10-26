Μπέσεντ: Η Κίνα θα αναβάλει για ένα έτος τους περιορισμούς για τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει η Κίνα να επαναφέρει σημαντικές αγορές αμερικανικής σόγιας για αρκετά χρόνια, ενώ θα αναβάλει για ένα έτος την εφαρμογή του εκτεταμένου καθεστώτος αδειοδότησης για τις σπάνιες γαίες και θα το επανεξετάσει μετά από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο πρόγραμμα του CBS «Face the Nation» ότι οι αγορές σόγιας θα είναι σημαντικές. Στο πρόγραμμα του ABC «This Week» ανέφερε ότι όταν οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ανακοινώσουν τη συμφωνία για το εμπόριο την επόμενη Πέμπτη, οι Αμερικανοί αγρότες σόγιας «θα αισθανθούν πολύ καλά για ό,τι συμβαίνει τόσο για τη φετινή σεζόν όσο και για τις επόμενες σεζόν για αρκετά χρόνια».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε επίσης στο «Face the Nation» ότι οι λεπτομέρειες για τη συμφωνία μεταβίβασης του κινεζικού app σύντομων βίντεο TikTok σε αμερικανικό έλεγχο έχουν διευθετηθεί και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μπορέσουν να «ολοκληρώσουν» τη συναλλαγή την επόμενη εβδομάδα.

«Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς του Τραμπ»

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» (συμφωνίας) με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ το οποίο θα αποτρέψει τους αμερικανικούς δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και επιτυγχάνει τη χρονική αναβολή ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή "Meet the Press" του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αγορές από την Κίνα αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων και έλεγχο της αμερικανικής κρίσης φαινταλύνης.

Απαντώντας σε ερώτηση αν περιμένει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την απειλή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα, ο Μπέσεντ είπε; «Όχι, και επίσης περιμένω ότι θα πάρουμε κάποιους είδους χρονική αναβολή στους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι». Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο ηγέτες.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κίνας για το εμπόριο, ο Λι Τσενγκάνγκ, δήλωσε πως οικονομικοί αξιωματούχοι από την Κίνα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια αρχική συναίνεση σε ένα φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας τους, τη φαιντανύλη και εξαγωγικούς ελέγχους.

Ο Λι, μαζί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, είχαν συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Λι δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θέματα που συμφωνήθηκαν και τους όρους.