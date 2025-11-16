Μπέσεντ: Ελπίζω ότι η συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών

Μια συμφωνία για σπάνιες γαίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα έχει «ελπίζω» ολοκληρωθεί μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Κυριακή.

Τα σχόλια του Μπέσεντ ακολουθούν μια συμφωνία-πλαίσιο που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία η Ουάσινγκτον συμφώνησε να μην επιβάλει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές και η Κίνα θα απέχει από την επιβολή καθεστώτος αδειοδότησης εξαγωγών για κρίσιμα ορυκτά και μαγνήτες σπανίων γαιών.

«Είμαι βέβαιος ότι μετά τη συνάντησή μας στην Κορέα μεταξύ των δύο ηγετών, του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα θα τηρήσει τις συμφωνίες της», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή "Sunday Morning Futures" του Fox News.

Ο Μπέσεντ επίσης αμφισβήτησε πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι Κινέζοι αξιωματούχοι σχεδίαζαν να περιορίσουν την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες για αμερικανικές εταιρείες με δεσμούς με τον στρατό.