Μπέσεντ: Αναμένονται εντός 24ώρου νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας

Περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας θα ανακοινωθούν την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Είτε θα ανακοινώσουμε σήμερα το απόγευμα, μετά το κλείσιμο, είτε αύριο το πρωί μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, οι χώρες της Ε.Ε. ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ανακοίνωσε την Τετάρτη η δανική εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε.

Η απαγόρευση του LNG θα τεθεί σε ισχύ σε δύο φάσεις: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα λήξουν μετά από έξι μήνες, ενώ οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η πλήρης απαγόρευση έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα από τον οδικό χάρτη της Επιτροπής για τον τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους διπλωμάτες και προσθέτει 117 πλοία στον σκιώδη στόλο της Μόσχας, κυρίως δεξαμενόπλοια - που χρησιμοποιεί για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης - ανεβάζοντας το σύνολο σε 558.