«Μπέριλ»: Ο επικίνδυνος κυκλώνας που απειλεί την Καραϊβική

Ο κυκλώνας Μπέριλ ενισχύθηκε φτάνοντας την κατηγορία 5 (υψηλού κινδύνου) και κατευθύνεται προς την Καραϊβική με «εξαιρετικά έντονους» ανέμους που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, εγκυμονώντας «φονικούς κινδύνους» για τα νησιά Αντίλλες.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) του Μαϊάμι στις ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο Μπέριλ, που βρισκόταν περίπου 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των νησιών Μπαρμπέιντος.

