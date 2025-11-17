Μπανγκλαντές: Σε θάνατο καταδικάστηκε η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σείχ Χασίνα

Την εσχάτη των ποινών, του θανάτου, επέβαλε ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στο Μπανγκλαντές στην ανατραπείσα πρωθυπουργό του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, κρίνοντάς την ένοχη ότι διέταξε την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών τον περασμένο χρόνο.

Η απόφαση της δίκης, που διήρκησε περίπου έναν μήνα, είναι η σοβαρότερη νομική ενέργεια εις βάρος πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές εδώ και δεκαετίες και εκδόθηκε μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες αναμένονται στις αρχές Φεβρουαρίου.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας η Χασίνα έκανε λόγο για «μεροληπτική και πολιτικά υποκινούμενη» δίκη και δήλωσε: «Δεν φοβάμαι να αντικρύσω αυτούς που με κατηγορούν σε ένα κανονικό δικαστήριο όπου τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να εξεταστούν δίκαια».

Στο κόμμα της Χασίνα –στον Σύνδεσμο Αουάμι του Μπανγκλαντές – απαγορεύτηκε να συμμετάσχει στις εκλογές και εκφράζονται φόβοι ότι η σημερινή δικαστική απόφαση ενδεχομένως να πυροδοτήσει νέα επεισόδια ενόψει των εκλογών.

Το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων, το τοπικό δικαστήριο του Μπανγκλαντές για εγκλήματα πολέμου που εδρεύει στη Ντάκα, εξέδωσε την απόφαση εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας δικάζοντας την Χασίνα ερήμην καθώς η ίδια διέφυγε στην Ινδία τον Αύγουστο του 2024.

Στη Χασίνα επιβλήθηκαν ισόβια για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και η εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία πολλών ανθρώπων στη διάρκεια της εξέγερσης.

Όταν ανακοινώθηκε η θανατική ποινή ο κόσμος χειροκρότησε και ζητωκραύγαζε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η ποινή μπορεί να εφεσιβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αλλά ο γιος της Χασίνα και σύμβουλός της, Σατζίμπ Ουαζέντ, δήλωσε την παραμονή της ετυμηγορίας στο Reuters ότι δεν θα ασκήσουν έφεση αν δεν αναλάβει την εξουσία μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Αουάμι.

Τα χειρότερα περιστατικά βίας μετά το 1971

Στη διάρκεια της δίκης οι εισαγγελείς υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι ανακάλυψαν στοιχεία ότι η ίδια η Χασίνα διέταξε τη χρήση θανάσιμης βίας για την καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών έως και 1.400 άνθρωποι πιθανόν να σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων από τις 15 Ιουλίου ως τις 5 Αυγούστου του 2024 με χιλιάδες περισσότερους να έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι από σφαίρες των δυνάμεων ασφαλείας, στα χειρότερα επεισόδια βίας που σημειώνονται στη χώρα από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της το 1971.

Η Χασίνα εκπροσωπήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης που διόρισε το δικαστήριο ο οποίος υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εις βάρος της είναι αβάσιμες και ζήτησε την αθώωσή της.

Ενόψει της απόφασης ξέσπασαν βίαια επεισόδια στη χώρα όπου εξερράγησαν τουλάχιστον 30 αυτοσχέδιες βόμβες και 26 οχήματα πυρπολήθηκαν χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

«Πολιτικά υποκινούμενη»

Η 78χρονη Χασίνα, η οποία μετά την ανατροπή της τον Αύγουστο του 2024 παραμένει στην Ινδία, αμφισβήτησε τη νομιμότητα του δικαστηρίου σε συνέντευξή της που παραχώρησε με email τον περασμένο μήνα στο Reuters.

«Η νομική αυτή διαδικασία είναι μια πολιτικά υποκινούμενη παρωδία δίκης...», δήλωσε, προσθέτοντας ότι της αρνήθηκαν επαρκή ενημέρωση για την ακροαματική διαδικασία και κάθε ευκαιρία για υπεράσπιση ενώ τόνισε ότι δεν ενεπλάκη προσωπικά στη χρήση θανάσιμης βίας ή άλλων καταγγελλόμενων εγκλημάτων.

«Με την απεχθή τους έκκληση για θανατική ποινή αποκαλύπτουν την αναίσχυντη και δολοφονική πρόθεση εξτρεμιστικών προσώπων εντός της μεταβατικής κυβέρνησης να απομακρύνουν την τελευταία εκλεγμένη πρωθυπουργό του Μπανγκλαντές και να εκμηδενίσουν ως πολιτική δύναμη τον Σύνδεσμο Αουάμι», σχολίασε η Χασίνα.

«Το δικαστήριο ενήργησε με διαφάνεια επιτρέποντας την παρουσία παρατηρητών και δημοσιοποιώντας τεκμηριωμένα έγγραφα. Κανένας αξιόπιστος θεσμός για ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιέγραψε την παρούσα διαδικασία ως πολιτικά υποκινούμενη», δήλωσε στο Reuters κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Το Μπανγκλαντές, η χώρα αυτή της Νότιας Ασίας των 170 εκατομμυρίων κατοίκων που στο μεγαλύτερο μέρος της είναι μουσουλμανική, κυβερνάται από μια μεταβατική κυβέρνηση υπό τον βραβευμένο με Νόμπελ Μουχάμαντ Γιουνούς από τότε που διέφυγε η Χασίνα. Παρότι έκτοτε η χώρα είναι ως επί το πλείστον ειρηνική, δεν έχει επανέλθει η πολιτική σταθερότητα.

Στη συνέντευξη στο Reuters η Χασίνα προειδοποίησε για την αυξανόμενη οργή ανάμεσα στους υποστηρικτές του κόμματός της και είπε ότι εκατομμύρια πιστοί του θα μποϊκοτάρουν τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Σήμερα, τα μέτρα ασφαλείας παρέμεναν αυστηρά σε όλη τη Ντάκα και σε άλλες μεγάλες πόλεις με τις παραστρατιωτικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί γύρω από σημαντικά δημόσια κτίρια και από το δικαστήριο. Οι αρχές δήλωσαν έτοιμες να αντιμετωπίσουν τυχόν πρόβλημα μετά την ανακοίνωση της απόφασης.