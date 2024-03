Μπάιντεν - Ζελένσκι: Χαιρετίζουν την επίσημη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό από ποτέ» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για την επίσημη ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε πως η Σουηδία είναι «καλύτερα προστατευμένη από το ρωσικό κακό».

Ο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ είναι «πιο ισχυρό από ποτέ» με την ένταξη σήμερα της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν "ήθελε να διχάσει" την αμυντική συμμαχία εξαπολύοντας επίθεση στην Ουκρανία, αλλά ο οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου είναι αντίθετα "πιο ενωμένος, αποφασισμένος και δυναμικός από ποτέ".

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η Σουηδία είναι «καλύτερα προστατευμένη από το ρωσικό κακό» τώρα που εντάχθηκε επισήμως στο ΝΑΤΟ, στους κόλπους του οποίου φιλοδοξεί να προσχωρήσει μελλοντικά και η Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί σήμερα ότι ακόμη ένα ευρωπαϊκό κράτος καθίσταται καλύτερα προστατευμένο από το ρωσικό κακό», σχολίασε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στην ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η Σουηδία έβαλε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας, υποβάλλοντας αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

