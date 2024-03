Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ - Οι ηγέτες της Δύσης πανηγυρίζουν

«Είναι επίσημο - Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «η ένταξη της Σουηδίας κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο, τη Σουηδία πιο ασφαλή και ολόκληρη τη Συμμαχία πιο ασφαλή. Ανυπομονώ να υψώσω τη σημαία τους στην έδρα του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα».

Νωρίτερα, ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, παρέδωσε στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τα απαραίτητα έγγραφα για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Για ιστορικό βήμα της χώρας, έκανε λόγο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, τονίζοντας ότι με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ η Ευρώπη ενισχύει ιδιαίτερα τον τομέα της άμυνάς της και αυτό είναι ζωτικής σημασίας και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

Η σουηδική σημαία θα υψωθεί έξω από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα υπενθυμίζοντας ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας -η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία- είναι η πιο σημαντική διεύρυνση εδώ και δεκαετίες.

«Το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό από ποτέ» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για την επίσημη ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε πως η Σουηδία είναι «καλύτερα προστατευμένη από το ρωσικό κακό».

Ο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ είναι «πιο ισχυρό από ποτέ» με την ένταξη σήμερα της Σουηδίας στη Συμμαχία.

«Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα. Η Σουηδία είναι τώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η ενότητα και η αλληλεγγύη θα είναι ο φάρος της Σουηδίας ως μέλος του ΝΑΤΟ» είπε αρχικά, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Η Γερμανία δήλωσε σήμερα ότι «το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό μετά την ένταξη της Σουηδίας -η οποία έθεσε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας- δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

«Με τη Σουηδία, η συμμαχία είναι πιο ισχυρή και οι λαοί μας είναι ασφαλείς. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι είστε σταθερά δίπλα μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, «δυστυχισμένος» όπως έγραψε η Daily Mail που δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη Σουηδία, απείλησε να λάβει απροσδιόριστα «πολιτικά και στρατιωτικο-τεχνικά αντίμετρα». Ωστόσο, ακόμη και η Ουγγαρία, την περασμένη εβδομάδα επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας, αναγνωρίζοντας ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «αποσταθεροποίησε το ευρωπαϊκό τοπίο ασφάλειας».

Σε αντάλλαγμα, η Σουηδία θα προσθέσει υποβρύχια αιχμής και έναν αρκετά μεγάλο στόλο μαχητικών αεροσκαφών Gripen εγχώριας παραγωγής υψηλής ικανότητας στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Θα είναι επίσης ένας κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ του Ατλαντικού και των Βαλτικών κρατών του ΝΑΤΟ, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία - που θεωρούνται ως αχίλλειος πτέρνα για τη συμμαχία.

Η θέση της Σουηδίας, που απλώνεται στη Βόρεια όσο και στη Βαλτική Θάλασσα, θα επέτρεπε στο ΝΑΤΟ να «αναπτύσσει δυνάμεις για να ενισχύσει τα έθνη της Βαλτικής Θάλασσας εγκαίρως, αλλά ιδιαίτερα τα κράτη της πρώτης γραμμής», δήλωσε ο Tuuli Duneton, υφυπουργός αμυντικής πολιτικής της Εσθονίας.