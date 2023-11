Μπάιντεν: Οι Αμερικανοί πολίτες θα αποχωρήσουν από τη Γάζα σήμερα

Οι αποχωρήσεις των Αμερικανών πολιτών από τη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, όπως τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Σήμερα, χάρη στην αμερικανική ηγεσία, εξασφαλίσαμε ασφαλή διέλευση για τραυματίες Παλαιστίνιους και ξένους υπηκόους για την έξοδο από τη Γάζα. Αναμένουμε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα αποχωρήσουν σήμερα και αναμένουμε να δούμε κι άλλους να αναχωρούν τις επόμενες ημέρες. Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να βγάλουμε τους Αμερικανούς από τη Γάζα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza.



We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days.



We won't let up working to get Americans out of Gaza.