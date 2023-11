Μπάιντεν: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι - Στο Ισραήλ επέστρεψαν 13 γυναίκες και παιδιά

Ως την αρχή της διαδικασίας χαρακτήρισε τη σημερινή απελευθέρωση 13 Ισραηλινών ομήρων (μεταξύ των οποίων είναι έξι ηλικιωμένες γυναίκες και τέσσερα παιδιά), ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε δηλώσεις του.

«Σήμερα μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες για τις οικογένειες που επανενώνονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που κρατούνται όμηροι για σχεδόν 50 μέρες», ανέφερε αρχικά ο Μπάιντεν από το Ναντάκετ της Μασαχουσέτης, όπου γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Από σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με εκτεταμένη αμερικανική διπλωματία, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων τηλεφωνημάτων που έκανα από το Οβάλ Γραφείο σε ηγέτες σε όλη την περιοχή, οι μάχες στη Γάζα θα σταματήσουν για τέσσερις ημέρες», δήλωσε ο Μπάιντεν, ευχαριστώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάμ Αλ Θάνι και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, που έπαιξαν διαμεσολαβητικό ρόλο, «για τη συνεργασία στην επίτευξη της συμφωνίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε πως πρέπει να τερματιστεί ο κύκλος στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η τετραήμερη εκεχειρία είναι σημαντική ευκαιρία για να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αναβίωσης της διαδικασίας για την επίλυση του Μεσανατολικού, για μια «λύση δύο κρατών», υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν επιθυμεί «Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να ζήσουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά». Συμπλήρωσε ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση -η οποία διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007- «δεν δίνει δεκάρα» για «τους αθώους Παλαιστίνιους που υποφέρουν πολύ εξαιτίας αυτού του πολέμου, τον οποίο εξαπέλυσε η Χαμάς».

Υπογράμμισε μάλιστα, ότι δεν εμπιστεύεται τη Χαμάς, επισημαίνοντας ότι ένας λόγος για τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου ήταν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εργάζονταν μαζί με τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ για την αποκατάσταση των σχέσεών τους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε πως δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, αλλά δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πιθανότητες παράτασης της συνεχιζόμενης εκεχειρίας είναι «πραγματικές». Σχολίασε πως προέτρεψε τον Νετανιάχου να μειώσει τις απώλειες κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να καταστραφεί η Χαμάς.

President Joe Biden on hostage deal: "I don't trust Hamas to do anything right, I only trust Hamas to respond to pressure." pic.twitter.com/0QUgo7lwUo — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 24, 2023

Στα χέρια των Ισραηλινών οι όμηροι

Στο Ισραήλ έφτασαν οι 13 όμηροι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά και έξι ηλικιωμένες, που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση για τετραήμερη εκεχειρία. Πρόκειται για γυναίκες και παιδιά που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ, στις 7 Οκτωβρίου.

What a miracle! These are the 13 Israeli hostages that were released from captivity in Gaza today. More hostages are set to be released over the next 3 days.



Welcome home 🇮🇱 pic.twitter.com/dhuWp2vtHL — India Naftali (@indianaftali) November 24, 2023

Στο έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρονται τα ονόματα των 13 ομήρων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μια μητέρα 34 ετών και οι δύο κόρες της ηλικίας 2 και 4 ετών, μια γυναίκα ηλικίας 85 ετών, όπως επίσης και μια οικογένεια, η γιαγιά, η κόρη της και ο εγγονός της. Κανένας άνδρας δεν απελευθερώθηκε.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την είδηση ότι οι 13 όμηροι εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος. «Οι δυνάμεις μας συνοδεύουν τους απελευθερωθέντες ομήρους μέχρι να φτάσουν στις οικογένειές τους στα νοσοκομεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF και επισημαίνεται: «Οι διοικητές των IDF και οι στρατιώτες του χαιρετούν και αγκαλιάζουν τους ομήρους που επιστρέφουν καθώς γυρίζουν σπίτι. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τα όργανα του αμυντικού κατεστημένου για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Οι 13 παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και οδηγήθηκαν στο πέρασμα της Ράφα, μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο και στη συνέχεια επέστρεψαν με ελικόπτερα στο Ισραήλ.

The 13 released Israeli hostages are finally in the hands of Israel. Some waived ♥️ pic.twitter.com/zdWsxjacBv — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) November 24, 2023

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS — Daniel Estrin (@DanielEstrin) November 24, 2023

Ποιοι είναι οι 13 όμηροι

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι οι:

Χάνα Κατζίρ 77 ετών,

Μαργαλίτ Μόζες 77 ετών,

Γιάφα Αντέρ 85 ετών,

Χάνα Πέρι 79 ετών,

Αντίνα Μοσέ 72 ετών,

Ντανιέλ Αλόνι 44 ετών,

Εμίλια Αλόνι 9 ετών,

Ρούθι Μόντερ 78 ετών,

Κέρεν Μόντερ 54 ετών,

Οχάντ Μόντερ 9 ετών,

Αβίβ Ασέρ 2 ετών,

Ραζ Ασέρ 5 ετών,

Ντορόν Κατζ-Ασέρ 34 ετών.

Πηγή: YouTube i24NEWS English

Κατάρ: Ελεύθεροι 13 ισραηλινοί όμηροι, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε 24 πολίτες που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, στους οποίους περιλαμβάνεται αριθμός γυναικών και παιδιών στο πλαίσιο της συμφωνίας της ανθρωπιστικής εκεχειρίας», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσαρί.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, σήμερα θα απελευθερώνονταν 13 Ισραηλινοί και 12 Ταϊλανδοί όμηροι. Αλλά ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ δήλωσε πως 13 Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα, μαζί με 10 Ταϊλανδούς πολίτες και έναν από τις Φιλιππίνες.

Ο Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται πως «είμαστε ανακουφισμένοι να επιβεβαιώσουμε την ασφαλή απελευθέρωση 24 ομήρων».

«Διευκολύναμε αυτή την απελευθέρωση με τη μεταφορά τους από τη Γάζα στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, σηματοδοτώντας τον πραγματικό αντίκτυπο του ρόλου μας ως ουδέτερου διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών», επισημαίνεται.

«Αριθμός Ταϊλανδών πολιτών επίσης απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και κατευθύνονται στην έξοδό τους από τη Λωρίδα της Γάζας με τον Ερυθρό Σταυρό», πρόσθεσε.

We confirm that the ICRC has received 24 civilians that includes a number of civilian women and children, under the humanitarian truce agreement. A number of Thai citizens have also been released, and they are currently on their way out of the Gaza with the ICRC. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 24, 2023

Σύμφωνα με τη συμφωνία, θα αφεθούν ελεύθεροι 50 όμηροι (γυναίκες και παιδιά) σε αντάλλαγμα με τετραήμερη κατάπαυση του πυρός και την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές για αδικήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατία.

Ο Νετανιάχου χαιρετίζει την απελευθέρωση των ομήρων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την Παρασκευή την απελευθέρωση 13 Ισραηλινών που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του έχει δεσμευτεί για την επιστροφή όλων των απαχθέντων.

«Θέλω να σας τονίσω, στις οικογένειες των ομήρων και σε όλους τους πολίτες του Ισραήλ: Έχουμε δεσμευτεί για την επιστροφή όλων των απαχθέντων», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και έχουμε δεσμευτεί πως θα επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».

«Οι πολίτες μας υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό ιατρικό έλεγχο και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους αξιωματούχους ότι έχουν επιστρέψει», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας ότι απελευθερώθηκαν επίσης 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός πολέμου Μπένι Γκαντς ανέφερε ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, «χαρά, πόνος, θλίψη και αποφασιστικότητα», καθώς μόνο λιγοστοί εκ των ομήρων απελευθερώθηκαν σήμερα. Χαρακτήρισε «ηθική επιταγή» να συνεχιστεί ο αγώνας για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

Νωρίτερα, ο Γκαντς, πολιτικός της αντιπολίτευσης που εντάχθηκε στην κυβέρνηση μετά το ξέσπασμα του πόλεμος με τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είπε ότι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα μετά την τετραήμερη εκεχειρία που ξεκίνησε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης στο Τελ Αβίβ με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα.

«Θέλω να διαβεβαιώσω τις οικογένειες όλων των ομήρων: Δε θα σταματήσουμε, θα επαναλάβουμε τις προσπάθειες και τη στρατιωτική δράση στη Γάζα για την ανάκτηση των ομήρων και την αποκατάσταση της αποτροπής», δήλωσε ο Γκαντς.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant are following the management of the operation from the IDF Operations Branch control center at the Kirya in Tel Aviv. pic.twitter.com/DSfl5XPXRd — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 24, 2023

Ο Χανίγιε λέει ότι η Χαμάς δεσμεύεται να τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας

Σε ένα σύντομο βίντεο, ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς δεσμεύεται να τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας, εφόσον το Ισραήλ κάνει το ίδιο.

Ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης υποστήριξε ότι «η Χαμάς θα συνεχίσει την προσπάθειά της να σταματήσει την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, να ολοκληρώσει την ανταλλαγή αιχμαλώτων, να τερματίσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και την "επίθεση" στο τέμενος Αλ Άκσα, εκτός από το να επιτρέψει στον παλαιστινιακό λαό να πραγματοποιήσει το νόμιμο εθνικό του δικαίωμα για ένα ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, την αυτοδιάθεση και την επιστροφή (των Παλαιστινίων προσφύγων)».

Σημειώνεται ότι η ορολογία είναι σκόπιμα διφορούμενη, καθώς στη ρητορική της Χαμάς το Ισραήλ είναι ένα παράνομο κράτος, και όταν η τρομοκρατική οργάνωση μιλάει για παλαιστινιακό κράτος, αναφέρεται γενικά σε ένα κράτος που θα ιδρυθεί στο έδαφος του Ισραήλ, της Δυτικής Όχθης και της Γάζας -εξ ου και το αίτημα για την ίδρυση της «Ιερουσαλήμ» ως πρωτεύουσά της και όχι της «Ανατολικής Ιερουσαλήμ», που είναι το κοινό αίτημα που προβάλλεται από την Παλαιστινιακή Αρχή και πολλά μέλη της διεθνούς κοινότητας.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), ένας κατάλογος με τα ονόματα όσων αναμένεται να απελευθερωθούν θα δίνεται στο Ισραήλ κάθε μέρα, γύρω στις 16:00 το απόγευμα.

Μετά, ο στρατός θα στέλνει αξιωματικούς για να ειδοποιούν μέλη οικογενειών ομήρων αν τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα αφεθούν ελεύθεροι ή όχι. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι όμηροι θα παραλαμβάνονται «στην περιοχή των συνόρων» και από εκεί θα μεταφέρονται στην αεροπορική βάση Χατζερίμ στο νότιο Ισραήλ.

IDF Spokesperson:



In the past day, the IDF completed its preparation for the reception of the hostages who will return to Israel from the Gaza Strip.



The @IDF, in cooperation with the government ministries and security organizations, formulated a procedure for the rapid… pic.twitter.com/7m2Xw4jFLw — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 24, 2023

Μόλις αφεθούν ελεύθεροι, θα τους υποδεχθούν ειδικοί σε θέματα ψυχικής υγείας και θα υποβληθούν στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα τους δοθούν επίσης τηλέφωνα για να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους. Από το Χατζερίμ, οι απελευθερωμένοι όμηροι θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία, όπου θα επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες θα μεταφερθούν σε διαφορετικό νοσοκομείο από τα μικρά παιδιά. Όλοι οι απελευθερωμένοι όμηροι αναμένεται να παραμείνουν υπό ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον δύο ημέρες.