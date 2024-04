Μπάιντεν: Ακμάζουσα η φιλία με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Δεκτό τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα, έκανε την Τετάρτη (10/04) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έναν σύμμαχο κλειδί στη στρατηγική του στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και την επιθεώρηση των στρατευμάτων με τον προσκεκλημένο του, έναν «οραματιστή και θαρραλέο» ηγέτη σύμφωνα με τον ίδιο, εξήρε την «άφθαρτη» συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών, παρομοιάζοντάς την με τις ανθισμένες κερασιές.

Το 1912, ο δήμαρχος του Τόκιο είχε κάνει δώρο στην πόλη της Ουάσινγκτον χιλιάδες κερασιές, που όταν ανθίζουν κάθε χρόνο αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Όπως η φιλία μας, αυτά τα δέντρα είναι διαχρονικά, συναρπαστικά και ακμάζοντα» είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

