«Μουδιασμένη» η αγορά μετά τους αμερικανικούς δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Σημαντικές αντιδράσεις διεθνώς έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης (26/03) για επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, απόφαση που διευρύνει τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιβάλουμε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Από την πλευρά τους, οι ιαπωνικοί και οι νοτιοκορεατικοί κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας, από την Toyota μέχρι τη Hyundai, βλέπουν τις τιμές των τίτλων τους στις κεφαλαιαγορές να πέφτουν αφότου άνοιξαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση για τους δασμούς στις ΗΠΑ - αγορά κρίσιμης σημασίας για τις κατασκευάστριες αυτές.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας) στο χρηματιστήριο του Τόκιο, οι τίτλοι μεγάλων ονομάτων του τομέα έπεφταν όλοι ανεξαιρέτως: της Toyota (-3,72%), της Mitsubishi (-3,7%), της Nissan (-3,2%), της Honda (-2,77%). Ο γενικός δείκτης παρουσίαζε επίσης πτωτική τάση, αν και όχι τόσο θεαματική (-0,79%). Στη Σεούλ, οι μετοχές της Hyundai Motor (-3,15%) και της Kia Corporation (-2%) βρίσκονταν σε παρόμοια τροχιά.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους δασμούς αυτούς. Την περασμένη χρονιά, η αυτοκινητοβιομηχανία εισέφερε το 28% των αγαθών ιαπωνικής προέλευσης που εξήχθησαν στις ΗΠΑ, ή αλλιώς περίπου 40 δισ. δολάρια.

Και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πυλώνας της ιαπωνικής οικονομίας, καθώς το 10% του εργατικού δυναμικού της απασχολείται σε αυτή.

Για τον ιαπωνικό γίγαντα Toyota, υπ’ αριθμόν 1 σε παγκόσμια κλίμακα, μπροστά από τη μεγάλη αντίπαλό του, τη γερμανική Volkswagen, οι ΗΠΑ είναι απόλυτα κρίσιμη αγορά. Οι ιαπωνικοί κατασκευαστές εξάλλου έχουν μεγάλη παρουσία στο Μεξικό, στο πλαίσιο των αλληλένδετων αλυσίδων παραγωγής του κλάδου.

Κάθε χρόνο, οι ιαπωνικές κατασκευάστριες εξάγουν κάπου 1,37 εκατ. οχήματα στις ΗΠΑ, αν και απέχουν πολύ από την κορύφωση τους σε 3,43 εκατ. μονάδες το 1986, θύμισε την περασμένη εβδομάδα ο Μασανόρι Καταγιάμα, πρόεδρος του JAMA, του συνδέσμου αυτοκινητοβιομηχανιών της Ιαπωνίας.

«Θα ακολουθούσαν υποχρεωτικά προσαρμογές της παραγωγής σε περίπτωση επιβολής δασμών», προειδοποίησε ο κ. Καταγιάμα.

Η Toyota ανακοίνωσε πρόσφατα πως από τον Απρίλιο θα αρχίσει η παραγωγή στο 11ο κατά σειρά εργοστάσιό της στις ΗΠΑ. Μολαταύτα, από τα 2,33 εκατ. οχήματά της που ταξινομήθηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι, μόνο τα 1,27 εκατ. παρήχθησαν εκεί.

Η Toyota έχει εξάλλου ένα εργοστάσιο στον Καναδά (υβριδικά) και ακόμα δύο στο Μεξικό, με την παραγωγή τους να προορίζεται κυρίως για την αμερικανική αγορά, που σημαίνει πως οι δασμολογικοί φραγμοί θα τα πλήξουν σκληρά.

Καθώς αν οι επιπρόσθετοι δασμοί στα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά και το Μεξικό -έχουν ανασταλεί προς το παρόν- εφαρμοστούν ξανά, τα οχήματά της που εισάγονται από αυτές τις δύο χώρες στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με δασμούς 50%.

Τα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν το 27% των νοτιοκορεατικών εξαγωγών στις ΗΠΑ. Από τα 2,78 εκατ. οχήματα που εξήχθησαν πέρυσι από τη Νότια Κορέα, περίπου τα 1,43 εκατ. είχαν προορισμό την αμερικανική αγορά και αξία κάπου 35 δισεκ. δολαρίων.

Για να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ και να αμβλύνει όσο είναι δυνατό τον αντίκτυπο των δασμών, η Hyundai ανήγγειλε τη Δευτέρα πως έχει σκοπό να επενδύσει 21 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται «βαθιά» για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγει η χώρα του», τόνισε την Τετάρτη (26/03) το βράδυ μέσω X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι βαθιά για την αμερικανική απόφαση», σημείωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας πως οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.



Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.



The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓