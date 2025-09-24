Μόσχα προς Τραμπ για την Ουκρανία: Η δυναμική του πολέμου είναι με τη Ρωσία

Η Ρωσία απάντησε την Τετάρτη στα όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και καθώς η ένοπλη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη και κατά τη διάρκεια που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από την εισβολή της.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η Ρωσία μοιάζει πολύ με «χάρτινη τίγρη».

Απαντώντας στον Τραμπ, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε την Τετάρτη πως οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία και ότι η δυναμική του πολέμου είναι προφανώς με τη Ρωσία.

Ακόμα ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία είναι αρκούδα, όχι τίγρης, και «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως χάρτινη αρκούδα».

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (...). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο RBC, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022 με την μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (...) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξ αρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Αρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.