Μόσχα: Ουκρανικός πύραυλος έπληξε το ρωσικό αρχηγείο πολεμικού ναυτικού της Μαύρης Θάλασσας

Τουλάχιστον ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιά, έγραψε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

🔥 russia fleet HQ is on fire in Sevastopol in occupied Crimea 🔥 pic.twitter.com/vx5IWBnZ1E