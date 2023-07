Μόσχα: O Πριγκόζιν συναντάται με αφρικανό διπλωμάτη στην Αγία Πετρούπολη

Ο ηγέτης των μισθοφόρων της ρωσικής εταιρείας Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, έκανε την εμφάνισή του στο περιθώριο της συνόδου Ρωσίας/Αφρικής στην Αγία Πετρούπολη, έναν μήνα και κάτι αφού στασίασε εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας, κατά ρωσικές πηγές.

Ο γενικός διευθυντής ρωσικού πολιτιστικού κέντρου – του επονομαζόμενου Ρωσικού Οίκου – στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ο Ντμίτρι Σίτι, μεταφόρτωσε στο Facebook χθες Πέμπτη φωτογραφία που εικονίζει τον κ. Πριγκόζιν να συναντάται με τον πρεσβευτή του Μπανγκί στη Μόσχα.

Η Βάγκνερ είναι γνωστό πως δρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως και στο Μαλί, μεταξύ άλλων.

Head of Wagner PMC Yevgeny #Prigozhin met in St. Petersburg with representatives of the #CentralAfricanRepublic as part of the Russia-Africa Forum. pic.twitter.com/YBFR89RQU1