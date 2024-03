Μόσχα: Στους 29 οι ταυτοποιημένοι νεκροί από τους 133 της τρομοκρατικής επίθεσης

Επί του παρόντος μόνο 29 άνθρωποι από τους 133 που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής (22/03) στη Μόσχα, έχουν ταυτοποιηθεί από τις ρωσικές αρχές, δείχνοντας τη δυσκολία της αναγνώρισης των θυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, δίνοντας στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με τα ονόματα.

Την ίδια ώρα, οι διασώστες συνεχίζουν να μαζεύουν τα συντρίμμια του Crocus City Hall, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά που προκάλεσαν οι τρομοκράτες.

Το βράδυ της Παρασκευής (22/03), ένοπλοι άνδρες, μέλη της τρομοκρατικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), εισέβαλαν στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 133 ανθρώπους και τραυματίζοντας 200 άλλους, στη φονικότερη επίθεση στη Ρωσία από την ομηρία στο σχολείο του Μπεσλάν το 2004.

Την τεράστια καταστροφή που υπέστη ο συναυλιακός χώρος στη Μόσχα, Crocus City Hall, μετά την τρομοκρατική επίθεση, αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς οι δράστες φέρεται να έβαλαν φωτιά. Όπως φαίνεται σε πλάνα που λήφθηκαν από ελικόπτερο, το Crocus City Hall είναι εντελώς κατεστραμμένο.

