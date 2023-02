Ρωσία: «Βροχή» αναφορών για επιθέσεις ουκρανικών drones - Σε εγρήγορση καλεί ο Πούτιν

Σε εγρήγορση κάλεσε την Ομοσπονδιακή Αρχή Ασφάλειας ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καλώντας τους να παρακολουθούν στενά εγκαταστάσεις υποδομών - κλειδιά μετά τις επιθέσεις drones από την Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο νότιων ρωσικών περιοχών κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ και οι τοπικές αρχές της Μόσχας ανέφεραν την κατάρριψη drone που στόχευε υποδομές.

Το υπουργείο τόνισε ότι οι επιθέσεις - στις νότιες περιοχές Κρασνοντάρ και Αντίγεια - εμποδίστηκαν με την καταστροφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δεν κατάφεραν να προκαλέσουν ζημιές.

