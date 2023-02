Ρωσία: Φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου - Πληροφορίες για επίθεση drone

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέσβεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού εντοπίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετάει από πάνω, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIΑ.

Η πυρκαγιά στη ρωσική πόλη Τουάπσε αναφέρθηκε στις 0230 τοπική ώρα και εξαπλώθηκε σε έκταση περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων πριν σβήσει, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

In #Russia, there were explosions in #Tuapse, followed by a fire at the Rosneft oil plant. pic.twitter.com/8MopBak6ub