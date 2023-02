Ρωσία: Επίθεση χάκερς προκάλεσε προειδοποιήσεις για πυραυλική επίθεση

Μια επίθεση χάκερς προκάλεσε σε ορισμένους ρωσικούς περιφερειακούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να εκπέμψουν μια ψευδή προειδοποίηση σήμερα, προτρέποντας τους ανθρώπους να προστατευτούν από μια επερχόμενη πυραυλική επίθεση, δήλωσε το υπουργείο έκτακτης ανάγκης.

«Ως αποτέλεσμα της πειρατείας σε διακομιστές ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών καναλιών, σε ορισμένες περιοχές της χώρας μεταδόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση αεροπορικού συναγερμού», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Hackers broadcast a fake air raid alert on radio and TV stations in Russia's Moscow, Leningrad and Belgorod oblasts. "Attention, attention, an air raid alert is announced, everyone go immediately to air raid shelters. There is a threat of a missile strike." pic.twitter.com/JG9qWGxCTv