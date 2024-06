Μόσχα: Φλέγεται το κτίριο του ινστιτούτου ερευνών - Τουλάχιστον επτά νεκροί (vids)

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί που είχαν εγκλωβιστεί τη Δευτέρα (24/06) στους πάνω ορόφους ενός φλεγόμενου ινστιτούτου τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα, εκ των οποίων δύο άνδρες έπεσαν στο κενό από τους υψηλότερους ορόφους, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι εννέα άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους. Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχει επαφή με έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο.

Μαύρος καπνός υψωνόταν από το κτίριο το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και κάποιοι είχαν εγκλωβιστεί στους πάνω ορόφους. Κάποιοι φαίνονταν να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων.

Ένας άνδρας πήδηξε από τον υψηλότερο όροφο του κτιρίου, ενώ ένας άλλος που έφερε βαριά εγκαύματα επίσης έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που πρόβαλε το κανάλι Telegram.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν νωρίτερα ότι περίπου εννέα άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Τουλάχιστον ένα άτομο διασώθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

🇷🇺🚨‼️ BREAKING: Fire at the Platan Research Institute in Fryazino, near Moscow, Russia.



The blaze has engulfed an area of 2.3 thousand square meters. The fire has been classified as third-rank in terms of complexity, with high temperatures and heavy smoke hindering firefighting… pic.twitter.com/4f3kEG9mZj — TabZ (@TabZLIVE) June 24, 2024

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων καθώς μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το κτίριο ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του.

🚨 Fire engulfs Platan Research Institute near Moscow, a strategic facility developing radio-electronic systems for Russian military.



Reports indicate up to 10 people trapped inside burning building. Cause and extent of damage unknown. pic.twitter.com/k12hvugIQd — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 24, 2024

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα: «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 9 άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η ίδια πηγή είπε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος διασώθηκε από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας Αντρέι Βορομπίοφ δήλωσε ότι οι φλόγες έχουν τυλίξει τρεις ορόφους του κτιρίου.