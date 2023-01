Μόσχα: Αποδοκιμάστηκε από διαδηλωτές η νέα πρέσβης των ΗΠΑ (vid)

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Λιν Τρέισι, κατά την είσοδο της στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα για να υποβάλλει τα διπλωματικά της διαπιστευτήρια, έτυχε «θερμής υποδοχής» από Ρώσους διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ.

Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν πλακάτ με επικριτικά μηνύματα κατά της Ουάσινγκτον, ένα από τα οποία έγραφε «Τα τανκς σας σκοτώνουν αμάχους».

Behold the welcome wagon for Lynne Tracy outside Russia’s Foreign Ministry today. “The USA is a sponsor of death!” “Your tanks are killing civilians!” “Abrams & Tigers [sic] all burn the same!” “The US Army is a tool of aggression & plunder!” “You came here to profit off death!” pic.twitter.com/cfGxH92Box

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε στην Τρέισι ότι αναμένει να ακολουθήσει την αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Η αμερικανική πρεσβεία σε ανακοίνωση της σχολίασε πως « πρέσβης Τρέισι επικεντρώνεται στη διατήρηση του διαλόγου μεταξύ των πρωτευουσών μας σε μια εποχή πρωτοφανούς έντασης, στην προστασία των συμφερόντων των Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στη Ρωσία και στη στήριξη των δεσμών μεταξύ του αμερικανικού και του ρωσικού λαού».

Lynne Tracey, the new U.S. ambassador to Russia, being doorstopped/mobbed by the Russian press as she leaves the Foreign Ministry in Moscow. (kind of amusing window into how the Russian press views this sort of event, as compared to the US) pic.twitter.com/V1P5amdoyG