Μόντι: Οι υπεύθυνοι για την έκρηξη στο Νέο Δελχί θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη - Σε εξέλιξη οι έρευνες (pics&vids)
AP Photo/Manish Swarup
11/11/2025 • 09:52
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα ότι όλοι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στο Νέο Δελχί θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο Μόντι έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια επίσκεψής του στο Μπουτάν.

Υπενθυμίζεται ότι, η έκρηξη, που σημειώθηκε χθες κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της ινδικής πρωτεύουσας, προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 20.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Την ίδια ώρα, η ινδική αστυνομία διενεργεί την έρευνα για τη φονική έκρηξη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», μεταδίδουν σήμερα τηλεοπτικά δίκτυα του ασιατικού γίγαντα.

