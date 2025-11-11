Μόντι: Οι υπεύθυνοι για την έκρηξη στο Νέο Δελχί θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη - Σε εξέλιξη οι έρευνες (pics&vids)

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα ότι όλοι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στο Νέο Δελχί θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο Μόντι έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια επίσκεψής του στο Μπουτάν.

Υπενθυμίζεται ότι, η έκρηξη, που σημειώθηκε χθες κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της ινδικής πρωτεύουσας, προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 20.

8 people killed 20 injured in a Car blast in Indian capital New Delhi today.



UW Embassy issues warning for Americans in nearby cities. #DelhiBlast #RedFort pic.twitter.com/lE3jOFx0A1 — Tulsi For President (@TulsiPotus) November 10, 2025

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Explosion in New Delhi, India killing 13.



Pakistan military should go on high alert, because you know the Indians is going to somehow blame this on Pakistan. pic.twitter.com/zYPY0OKzXc — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 10, 2025

Την ίδια ώρα, η ινδική αστυνομία διενεργεί την έρευνα για τη φονική έκρηξη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», μεταδίδουν σήμερα τηλεοπτικά δίκτυα του ασιατικού γίγαντα.