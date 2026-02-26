Μόντι: Η Ινδία και το Ισραήλ θα πολεμήσουν μαζί την τρομοκρατία

Η Ινδία και το Ισραήλ είναι αποφασισμένα να «αντιταχθούν πλάι-πλάι» στην «τρομοκρατία στον κόσμο» δήλωσε την Πέμπτη ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, ολοκληρώνοντας μία επίσκεψη δύο ημερών στην Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της οποίας οι δύο χώρες θέλησαν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του την Τετάρτη, ο Μόντι υπογράμμισε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) ότι η χώρα του στέκεται "σθεναρά" στο πλευρό του Ισραήλ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης στο ισραηλινό έδαφος της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η Ινδία και το Ισραήλ δηλώνουν σαφώς πως δεν υπάρχει καμία θέση για την τρομοκρατία στον κόσμο, υπό οποιαδήποτε μορφή. Η τρομοκρατία δεν θα γίνει ανεκτή. Θα αντιταχθούμε σε αυτήν πλάι-πλάι. Θα αντιτασσόμαστε σε αυτήν πάντοτε στο μέλλον», ανέφερε σήμερα ο Μόντι σε δήλωση ενώπιον των δημοσιογράφων δίπλα στον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να γίνει θύμα των συγκρούσεων», πρόσθεσε.

Ο Μόντι, που πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στο Ισραήλ αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός το 2014, μίλησε επίσης για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

«Μαζί, θα προχωρήσουμε προς την κοινή ανάπτυξη, την κοινή παραγωγή και τη μεταφορά τεχνολογιών", είπε, σημειώνοντας "τη συνεργασία σε τομείς όπως η ειρηνική πυρηνική ενέργεια και το διάστημα».

Ο Νετανάχου χαρακτήρισε την επίσκεψη του Μόντι «εξαιρετικά παραγωγική». «Το μέλλον ανήκει σε όσους καινοτομούν, και το Ισραήλ και η Ινδία είναι αποφασιστικά στραμμένα προς την καινοτομία», διαβεβαίωσε.

Οι δύο ηγέτες εκμεταλλεύθηκαν την επίσκεψη αυτή προκειμένου να ανακοινώσουν σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των εμπορικών και τεχνολογικών σχέσεών τους.

Το Ισραήλ και η Ινδία υπέγραψαν σήμερα 16 πρωτόκολλα συμφωνίας, σε διάφορους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία, η εκπαίδευση, οι τεχνολογίες ή η γεωφυσική εξερεύνηση.

Μεταξύ αυτών είναι ένα πρωτόκολλο συμφωνίας για τη δημιουργία «κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τη γεωργία στην Ινδία», καθώς και επιστολή προθέσεων σχετικά με την ίδρυση ενός κέντρου αριστείας για τον κυβερνοχώρο. Ένα ειδικό μέρος αφορά την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εκτός από την τεχνολογική συνεργασία, οι συμφωνίες προβλέπουν μαζική άφιξη εργατικού δυναμικού από την Ινδία στο Ισραήλ.

«Έως 50.000 Ινδοί εργαζόμενοι», αναμένεται να φθάσουν προσεχώς στο Ισραήλ, διευκρίνισε ενώπιον των δημοσιογράφων, Ινδός υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός, ο Βικράμ Μίσρι.

Το Ισραήλ επιδιώκει να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε αρκετούς οικονομικούς τομείς, κυρίως στην οικοδομική βιομηχανία και στη γεωργία, που απασχολούσαν πολλούς Παλαιστίνιους και επλήγησαν από τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που είχαν σχέση με τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας.

Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας και η ισραηλινή «δύναμη καινοτομία» αποτελούν μια «φυσική βάση» για μελλοντικές συμπράξεις, δήλωσε χθες ο Μόντι ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Τα τελευταία χρόνια, το Νέο Δελχί ενίσχυσε σταδιακά τη σύμπραξή του με το Ισραήλ στους τομείς της άμυνας, της γεωργίας, της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, σε μια Μέση Ανατολή που βρίσκεται αυτή την ώρα υπό ισχυρές εντάσεις, η Ινδία διατηρεί στέρεες σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.