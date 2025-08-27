Λίγοι Αμερικανοί εκτός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς για την επιτήρηση των δρόμων της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Συγκεκριμένα, η τριήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, διαπίστωσε ότι μόνο το 38% των Αμερικανών υποστηρίζει τη χρήση στρατευμάτων για την επιβολή του νόμου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ενώ το 46% είναι αντίθετο. Οι υπόλοιποι είτε ήταν αβέβαιοι είτε αρνήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση.

Η υποστήριξη ήταν ισχυρότερη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, εκ των οποίων το 76% υποστήριξε την ανάπτυξη, ενώ μόνο το 8% των Δημοκρατικών συμφώνησε. Μεταξύ αυτών που δεν ταυτίζονται με κανένα κόμμα, το 28% ήταν υπέρ και το 51% κατά.

Η διάσπαση αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τα κομματικά χαρακτηριστικά της συνολικής δημοτικότητας του Τραμπ, με το 40% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι εγκρίνει την πορεία του στο Λευκό Οίκο, διατηρώντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του για τρεις συνεχόμενες δημοσκοπήσεις από τα τέλη Ιουλίου.

Μειώνεται η δημοτικότητα του Τραμπ

Παράλληλα, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, όταν το 47% των Αμερικανών τον ενέκρινε.

Ο Ρεπουμπλικανός υποστηρίζεται έντονα από τα μέλη του κόμματός του, ενώ οι Δημοκρατικοί εκφράζονται ηχηρά κατά του.

Περίπου τα δύο τρίτα των ανεξάρτητων τον αποδοκιμάζουν.

Έχει επιδιώξει έντονα την ατζέντα της δεύτερης θητείας του, διατάσσοντας αυστηρό έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και σειρά εμπορικών πολέμων με άλλες χώρες, ενώ έχει στοχοποιήσει το ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα προς όφελος των πολιτικών του αντιπάλων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς για να βοηθήσουν στην επιτήρηση της Ουάσινγκτον, όπου κυριαρχούν οι Δημοκρατικοί στην τοπική πολιτική, και απείλησε να πράξει το ίδιο και σε άλλες μεγάλες πόλεις υπό δημοκρατική διοίκηση.

Η κίνηση, η οποία περιλάμβανε και ομοσπονδιακή ανάληψη της αστυνόμευσης στην πρωτεύουσα, ακολούθησε χρόνια επικρίσεων από τον Τραμπ ότι οι Δημοκρατικοί είναι επιεικείς στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Μόνο το 36% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, συμπεριλαμβανομένου του 8% των Δημοκρατικών και του 71% των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι υποστηρίζει την ανάληψη του τοπικού σώματος αστυνομίας της πρωτεύουσας από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Εκατοντάδες άοπλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς βρίσκονται στους δρόμους της Ουάσινγκτον τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την εγκληματικότητα από τον Τραμπ. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, την περασμένη εβδομάδα επέτρεψε στα στρατεύματα να φέρουν όπλα.

Τα ομοσπονδιακά και τα τοπικά στατιστικά εγκληματικότητας δείχνουν ότι η βίαιη εγκληματικότητα έχει μειωθεί δραστικά από την αύξηση του 2023, αλλά η Ουάσινγκτον παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της χώρας.

Οι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένης της Δημάρχου της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσαν ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων έχει περισσότερο πολιτικό παρά εγκληματολογικό χαρακτήρα. Τα στρατεύματα έχουν παρατηρηθεί κυρίως στις ασφαλέστερες περιοχές της πόλης, που συχνάζουν τουρίστες.

Η αξιολόγηση του Τραμπ σχετικά με την εγκληματικότητα – στο 43% – αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς δείκτες της δημόσιας υποστήριξής του, ισοφαρίζοντας το ποσοστό έγκρισης για την πολιτική μετανάστευσης.

Σημειώνεται ότι, η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.022 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων για όλους τους συμμετέχοντες. Το περιθώριο σφάλματος για Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς ήταν 6 μονάδες και 5 μονάδες για όσους δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα.