Μόναχο: Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Μόναχο, το πρωί της Πέμπτης (05/09) καθώς πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης, μπροστά στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ.

Η αστυνομία του Μονάχου επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στην περιοχή, δημιουργώντας περίμετρο και αναπτύσσοντας ένα αστυνομικό ελικόπτερο πάνω από το σημείο.

Οι αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν μπροστά από το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Μονάχου - το πρώην αρχηγείο του ναζιστικού κόμματος, το οποίο τώρα είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση του ταραγμένου παρελθόντος της πόλης.

