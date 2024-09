ΗΠΑ: Ο 14χρονος που εκτέλεσε συμμαθητές και καθηγητές είχε ερευνηθεί από το FBI για διαδικτυακές απειλές

Κολτ Γκρέι είναι το όνομα του 14χρονου ο οποίος χθες, Τετάρτη, άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο μαθητές και δύο δασκάλους στο λύκειο Apalachee στην Τζόρτζια., ανακοίνωσαν οι Αρχές σε συνέντευξη Τύπου.

«Ο δράστης συνελήφθη», ανέφερε ο Κρις Χόσι, διευθυντής του γραφείου έρευνας στην πολιτεία Τζόρτζια, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Οι Aρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το ονοματεπώνυμό του.

Ο έφηβος θα αντιμετωπίσει «δίωξη για φόνο» και «θα δικαστεί ως ενήλικος», πρόσθεσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μπροστά στο λύκειο Απαλάτσι, στην πόλη Γουάιντερ, κάπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Ατλάντα.

Οι τέσσερις νεκροί είναι δύο μαθητές και δύο καθηγητές, διευκρίνισε. Τουλάχιστον άλλα εννέα άτομα – οκτώ μαθητές και ένας καθηγητής – μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν στην εκπαιδευτική δομή αφού έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις περί τις 10:20 (τοπική ώρα) χθες.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικό της ασφάλειας του λυκείου, ο νεαρός «συνειδητοποίησε αμέσως ότι εάν δεν παραδινόταν» θα έπεφτε νεκρός από τα πυρά του, είπε ο Τζαντ Σμιθ, ο τοπικός σερίφης. «Έπεσε στο έδαφος κι ο αστυνομικός τον συνέλαβε», πρόσθεσε.

Έδωσε ήδη αρχική κατάθεση, ωστόσο «δεν γνωρίζουμε» αν ο έφηβος είχε κάποιον συγκεκριμένο στόχο «προς το παρόν», σημείωσε.

Προς το παρόν σύμφωνα με τις Αρχές δεν υπάρχει κάποια γνωστή διασύνδεση ανάμεσα στον δράστη και στα θύματα.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν στην εκπαιδευτική δομή αφού έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις περί τις 10:20 (τοπική ώρα) χθες.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικό της ασφάλειας του λυκείου, ο νεαρός «συνειδητοποίησε αμέσως ότι εάν δεν παραδινόταν» θα έπεφτε νεκρός από τα πυρά του, είπε ο Τζαντ Σμιθ, ο τοπικός σερίφης. «Έπεσε στο έδαφος κι ο αστυνομικός τον συνέλαβε», πρόσθεσε.

Έδωσε ήδη αρχική κατάθεση, ωστόσο «δεν γνωρίζουμε» αν ο έφηβος είχε κάποιον συγκεκριμένο στόχο «προς το παρόν», σημείωσε.

Ο έφηβος διέπραξε την επίθεση με τουφέκι εφόδου «τύπου AR» , σύμφωνα με τις αρχές.

Αυτό είναι το πρώτο μακελειό της νέας σχολικής χρονιάς στη χώρα.

Το ABC News μετέδωσε τη μαρτυρία ενός μαθητή, του Σέρτζιο Καλντέρα, ο οποίος βρισκόταν στο εργαστήριο της χημείας όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Ο 17χρονος είπε ότι η καθηγήτρια άνοιξε την πόρτα και ένας άλλος καθηγητής έτρεξε να της πει να την κλείσει επειδή «υπάρχει ένας ένοπλος».

Μάλιστα παρόλο που μαθητές και καθηγητές κρύβονταν στην αίθουσα, κάποιος χτύπησε δυνατά την πόρτα και φώναξε πολλές φορές να την ανοίξουν. Όταν σταμάτησαν τα χτυπήματα ο Καλντέρα άκουσε κι άλλους πυροβολισμούς και κραυγές. Αργότερα οι μαθητές εκκένωσαν την τάξη και κατέφυγαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του σχολείου.

Μία άλλη μαθήτρια η Λάιλα Φάρελ περιέγραψε πως η ίδια και οι συμμαθητές της, όντας φοβισμένοι στοίβαξαν θρανία και καρέκλες μπροστά από την πόρτα για να δημιουργήσουν ένα εμπόδιο.

Η Κάιλι Άμπνερ που την ώρα που άκουσε τους πυροβολισμούς βρισκόταν στο μάθημα της γεωμετρίας επίσης φοβήθηκε. Αυτή και οι συμμαθητές της κρύφτηκαν πίσω από το θρανίο του καθηγητή τους και τότε ο καθηγητής άρχισε να αναποδογυρίζει το θρανίο σε μια προσπάθεια να οχυρώσει την πόρτα της τάξης. Ένας συμμαθητής της δίπλα της προσευχόταν και του κρατούσε το χέρι ενώ όλοι περίμεναν την αστυνομία.

Ο έφηβος είχε ανακριθεί μετά από ανώνυμες πληροφορίες που έλαβε το FBI τον Μάιο του 2023 σχετικά με διαδικτυακές απειλές για περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Το FBI περιόρισε τις απειλές και παρέπεμψε την υπόθεση στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζάκσον, η οποία γειτνιάζει με την κομητεία Μπάροου.

Το γραφείο του σερίφη πήρε συνέντευξη από τον τότε 13χρονο και τον πατέρα του, ο οποίος δήλωσε ότι υπήρχαν κυνηγετικά όπλα στο σπίτι, αλλά ο έφηβος δεν είχε πρόσβαση σε αυτά χωρίς επίβλεψη. Ο έφηβος αρνήθηκε επίσης τις διαδικτυακές απειλές.

Το γραφείο του σερίφη ειδοποίησε τα τοπικά σχολεία για τη συνεχή παρακολούθηση του εφήβου, αλλά δεν υπήρχε πιθανή αιτία για σύλληψη για πρόσθετη δράση, δήλωσε το FBI.

Οι αρχές εξακολουθούσαν να ερευνούν πώς ο ύποπτος απέκτησε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς και το έφερε στο σχολείο στην κομητεία Μπάροου, μια ταχέως προαστιακή περιοχή στην άκρη της συνεχώς επεκτεινόμενης εξάπλωσης του μετρό της Ατλάντα. Σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου, οι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε.

.@FBIAtlanta just confirmed the investigation into Apalachee High School alleged shooter Colt Gray in 2023. pic.twitter.com/dn3XVzEJX8