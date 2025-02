Μόναχο: Αυτός είναι 24χρονος Αφγανός bodybuilder που έριξε αυτοκίνητο σε πλήθος κόσμου (pics)

Το «φως» της δημοσιότητας είδαν τα στοιχεία και το πρόσωπο του 24χρονου Αφγανού, Φαρχάντ Ν. που είναι υπεύθυνος για την επίθεση το πρωί της Πέμπτης (13/02) στο Μόναχο και τον τραυματισμό τουλάχιστον 36 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί δύο ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος Φαρχάντ N. που έριξε το Mini Cooper που οδηγούσε πάνω σε εκατοντάδες ανθρώπους στο κέντρο του Μονάχου, συνελήφθη στο σημείο αφού οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στο όχημά του.

⚠️A 26-year-old Afghan migrant, Farhad N., drove a car into a crowd in Munich, killing one woman and injuring at least 27 others, including a child in critical condition.



Farhad, who arrived in Germany from Kabul in 2016 and had his asylum application rejected, was granted a… pic.twitter.com/ZCwSbRPNzd — Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) February 14, 2025

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Βαυαρό υπουργό Εσωτερικών, Γιόαχιμ Χέρμαν, ο 24χρονος είχε καταθέσει παλαιότερα αίτηση για χορήγηση ασύλου, ενώ παρέμενε απολύτως νόμιμα στη Γερμανία.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, η παραμονή του δράστη στη Γερμανία μέχρι σήμερα ήταν απολύτως νόμιμη», δήλωσε ο Χέρμαν και πρόσθεσε ότι το αίτημά του για άσυλο είχε απορριφθεί, αργότερα ωστόσο «οι αρχές έκριναν ότι δεν μπορούσε να απελαθεί τότε και του επετράπη να συνεχίσει να παραμένει στη χώρα μας».

Επιπλέον, ο Βαυαρός υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι ο 24χρονος δεν είχε συλληφθεί για κλοπές, όπως ανέφεραν τα γερμανικά ΜΜΕ, αλλά είχε προσέλθει στην αστυνομία ως μάρτυρας για τέτοιες υποθέσεις, καθώς εργαζόταν ως ιδιωτικός ντετέκτιβ εμπορικού καταστήματος. Ο ύποπτος δεν είχε επίσης απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά ή οποιαδήποτε χρήση βίας.

The Afghan attacker posted this just 6 days before the attack in Munich that injured at least 30 people.



Farhad N. had thousands of followers in TIkTok and Instagram before his accounts were deleted. pic.twitter.com/oDwQxiu87c — Remix News & Views (@RMXnews) February 14, 2025

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ο Αφγανός είχε φτάσει στη Γερμανία το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος μέσω Ιταλίας, ενώ η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο ίδιος έχει προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια κατά της απορριπτικής απόφασης, χωρίς επιτυχία.

Anschlag in München: Der 24-jährige Afghane Farhad N. steuerte ein Auto in eine Verdi-Demo. Kurz danach kursierten Falschmeldungen über ihn. Was wir bisher gesichert wissen. #Munich #Attentat #Menschenmenge #Auto https://t.co/2kv6LezLcE — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) February 14, 2025

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανά «ισλαμιστικά κίνητρα» του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει αποστείλει σχετικό μήνυμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν εκδηλωθεί η επίθεση. Η σχετική έρευνα των γερμανικών αρχών συνεχίζεται.

Ο Φαρχάντ Ν., ο οποίος, σύμφωνα με την WELT, νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος και με παραισθήσεις, έχει ομολογήσει ότι οδήγησε εσκεμμένα το αυτοκίνητο επάνω στο πλήθος.

«Η δήλωσή του υποδηλώνει θρησκευτικό κίνητρο. Θα τολμούσα να μιλήσω για ισλαμιστικό κίνητρο», δήλωσε η εισαγγελέας Γκαμπριέλε Τίλμαν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για συμμετοχή του δράστη σε ισλαμιστική οργάνωση, κατά καιρούς ωστόσο δημοσίευσε σχόλια θρησκευτικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια συνομιλία του προχθές έγραψε «αύριο ίσως να μην είμαι εδώ». Μετά την επίθεση φώναξε «Αλαχού Ακμπάρ» και προσευχήθηκε, αποκάλυψε η εισαγγελέας.

Σολτς: Τιμωρία και απέλαση του δράστη του Μονάχου

Παράλληλα, σε δηλώσεις προχώρησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς μετά την επίθεση στο Μόναχο.

Ειδικότερα, ο Σολτς τόνισε ότι: «Αυτός ο δράστης δεν μπορεί να ελπίζει σε καμία επιείκεια. Πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στο Reuters.

Πρόσθεσε δε ότι: «Εάν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να αναλάβουμε συνεπή δράση κατά των πιθανών δραστών με όλα τα μέσα της δικαιοσύνης».

Μάλιστα, σε ανάρτηση που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ein furchtbarer Anschlag in München erschüttert uns. Ein afghanischer Täter ist in eine Demonstration gerast. Es gibt viele Verletzte, einige sehr schwer verletzt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Der Täter muss die volle Härte des Rechtsstaats spüren. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 13, 2025

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατικών, Φρίντριχτ Μέρτς δήλωσε ότι η ασφάλεια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων στη Γερμανία θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θα επιβάλουμε με συνέπεια το νόμο και την τάξη. Πρέπει όλοι να αισθανθούμε και πάλι ασφαλείς στη χώρα μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει στη Γερμανία», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

Furchtbare Nachrichten aus #München.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Ich hoffe, dass sie diese schwere Zeit überstehen und die nötige Kraft finden. Mein Dank gilt den Sicherheitskräften, die vor Ort Hilfe leisten. Die Sicherheit der Menschen in Deutschland… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 13, 2025

«Σκληρά μέτρα και τη μέγιστη αυστηρότητα του κράτους δικαίου», ζήτησε και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει «αυξήσει μαζικά» τους νόμους για την απέλαση βίαιων παραβατών και για περισσότερες απελάσεις. «Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που απελαύνει ανθρώπους στο Αφγανιστάν παρά την κυριαρχία των Ταλιμπάν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, η διαδήλωση βρισκόταν προς το τέλος της και τη συνόδευε αυτοκίνητο της αστυνομίας, το οποίο ο δράστης προσπέρασε με ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να το σταματήσουν πυροβολώντας, ωστόσο το αυτοκίνητο έπεσε κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως.