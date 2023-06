Μολδαβία: Υπήκοος Τατζικιστάν ο δράστης του διπλού φονικού (vid)

Ένας 43χρονος Τατζίκος είναι ο δράστης που πυροβόλησε μέσα στο κεντρικό αεροδρόμιο Κισινάου της Μολδαβίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντορίν Ρετσεάν.

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από τα πυρά του και ένας πολίτης τραυματίστηκε, τόνισε ο αρχηγός της κυβέρνησης.

Ο 43χρονος άνοιξε πυρ αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών.

#Moldova 🇲🇩 BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.



A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z