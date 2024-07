Μοχάμεντ Αλ Θάνι για Χανίγιε: Πώς θα πετύχει η διαμεσολάβηση όταν το ένα μέρος δολοφονεί τον διαπραγματευτή της άλλης πλευράς;

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, (το οποίο έχει ενεργήσει ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς), άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι η δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις συνομιλίες.

«Οι πολιτικές δολοφονίες και οι συνεχιζόμενες στοχοποιήσεις αμάχων στη Γάζα, ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονται, μας οδηγούν στο ερώτημα, πώς μπορεί να πετύχει η διαμεσολάβηση όταν το ένα μέρος δολοφονεί τον διαπραγματευτή της άλλης πλευράς;». έγραψε ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στο Χ.

Political assassinations & continued targeting of civilians in Gaza while talks continue leads us to ask, how can mediation succeed when one party assassinates the negotiator on the other side? Peace needs serious partners & a global stance against the disregard for human life.