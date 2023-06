Το ναυάγιο στην Πύλο αποτελεί «μια σπαρακτική υπενθύμιση ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην αδίστακτη επιχείρηση των διακινητών», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Βαθιά λυπημένος για το τραγικό ναυάγιο στα ανοικτά των ακτών της Πύλου, στη νότια Ελλάδα, με τόσες χαμένες ζωές νέων (ανθρώπων). Μια σπαρακτική υπενθύμιση ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην αδίστακτη επιχείρηση των διακινητών. Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου», σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Deeply saddened by the tragic shipwreck off the coast of #Pylos in southern Greece, with so many young lives lost.



A heartbreaking reminder we must put an end to the unscrupulous business of smugglers.



EU leaders will address the issue at #EUCO in June.