Το μήνυμα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για το Ναυάγιο στην Πύλο

Την «θλίψη» και το «θυμό» του, για την τραγωδία στην Πύλο εκφράζει ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι, σε ανάρτηση του στο twitter.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Μόνο θλίψη, και θυμός, μετά από άλλη μια θανατηφόρα τραγωδία στη θάλασσα στη Μεσόγειο. Είθε τα θύματα να αναπαυθούν εν ειρήνη. Είθε οι επιζώντες να βρουν παρηγοριά και φροντίδα. Είθε οι κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να αυξήσουν τις ασφαλείς διαδρομές και να εργαστούν από κοινού για συλλογικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ροών».

Only sadness, and anger, after another deadly tragedy at sea in the Mediterranean.



May the victims rest in peace.



May the survivors find consolation and care.



May governments cooperate to increase safe pathways and work together on collective solutions to address these flows. https://t.co/qRdm3f8nsZ