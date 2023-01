Μισέλ: Η ΕΕ συζητά και 10η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

«Τα άρματα μάχης πρέπει να παραδοθούν» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τις συνομιλίες που είχε στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την παραμονή της κρίσιμης συνεδρίασης της «ομάδας επαφής» στη Γερμανία.

«Ακούμε το μήνυμά σας. Χρειάζεστε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυροβολικού, περισσότερα πυρομαχικά», έγραψε στο Twitter ο Μισέλ, τονίζοντας ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας γνωρίζουν πως «οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας» για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

We hear your message. You need more air defence and artillery systems, more ammunitions.



I firmly believe that tanks must be delivered.

We want to support you because we are aware that the next few weeks may be decisive for what comes next. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/vc1MU0e7fI