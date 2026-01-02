Εξέγερση στο Ιράν

Ο πρίγκιπας του Ιράν Ρεζά Παχλαβί συνέχισε να ενθαρρύνει τον ιρανικό λαό την έκτη ημέρα των διαδηλώσεων με μια ανάρτηση του νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Γράφετε Ιστορία. Μια Ιστορία που γράφεται με το θάρρος, την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα ενός έθνους να ανακτήσει τη χώρα του», ανέφερε ο Πεχλαβί στην ανάρτησή του. «Μείνετε ενωμένοι. Μείνετε συγκεντρωμένοι στον στόχο. Η νίκη είναι δική μας».

هم‌میهنان شریف و شجاعم،



درود بر شما که دلیرانه در سراسر ایران ایستاده‌اید؛ از لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، و اصفهان تا کرمانشاه، ایلام و خوزستان؛ از فارس، همدان و زنجان، تا مرکزی، قم، و تهران؛ از قزوین و البرز و گیلان، تا مازندران، و خراسان و هرمزگان.



شما در حال تاریخ‌سازی هستید؛… pic.twitter.com/QM2SRZ8Ot9 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 2, 2026

Στο μεταξύ, την Πέμπτη επιβεβαιώθηκαν αρκετοί θάνατοι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων δύο άτομα που σκοτώθηκαν στο Λορντεγκάν, όταν οι αρχές άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους που διαδήλωνε.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw ανέφερε επίσης ότι οι αρχές σκότωσαν τον διαδηλωτή Νταριούς Ανσάρι Μπαχτιαριάντ με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην επαρχία Ισφαχάν την Τετάρτη το βράδυ.

Συλλήψεις διαδηλωτών από τις ιρανικές Αρχές

Σύμφωνα με αναφορές, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθη επίσης από τις αρχές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον επτά άτομα που συνελήφθησαν μετά από διαδήλωση στο Κερμάνσαχ.

Από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, το Ιράν κατηγορείται ότι καταστέλλει τη διαφωνία εκτελώντας όσους κατηγορεί για συνωμοσία με ξένες δυνάμεις, κατασκευάζοντας αποδεικτικά στοιχεία και χρησιμοποιώντας βασανιστήρια για να αποσπάσει ομολογίες από τα θύματα.

«Ζήτω ο Σάχης»

Ένα σύνθημα που κάποτε θεωρούνταν πολιτικά ανήκουστο έχει επιστρέψει, και οι φωνές του πλήθους που το φωνάζουν γεμίζουν τον αέρα, καθώς οι διαμαρτυρίες στο Ιράν συνεχίζουν να ζητούν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Καθώς οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Ιράν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω συνθημάτων οργής εναντίον του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οργής για την οικονομία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, ένα σύνθημα που κάποτε θεωρούνταν πολιτικά απαράδεκτο επέστρεψε, και οι φωνές του πλήθους που το φώναζε γέμισαν τον αέρα.

«Javid Shah» – Ζήτω ο Σάχης.

🔴Chants of JAVID SHAH all across Iran during these protests.



Please share so the world no longer can deny what the people of Iran want. This will shut up every Islamic Republic mouthpiece, agent, reformist, and puppet of the I.R Brotherhood. pic.twitter.com/BZaRGvQHfP — Savakzadeh (@Savakzadeh) December 31, 2025

Βίντεο από το Ιράν έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν ανοιχτά υπέρ της δυναστείας των Πεχλαβί, που βρίσκεται σε εξορία από την πτώση του τελευταίου Σάχη, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, παράλληλα με εκκλήσεις για την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Για ένα καθεστώς που βασίστηκε στην ανατροπή της μοναρχίας και την εξάλειψη της κληρονομιάς των Πεχλαβί, το σύνθημα αυτό αποτελεί υπαρξιακή απειλή. Είναι ένα σημάδι ότι η οργή έχει ξεπεράσει την δυσαρέσκεια για τις οικονομικές πολιτικές ή τα πρόσωπα και έχει μετατραπεί σε απόρριψη της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.