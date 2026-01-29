Μήνυμα του Κάρνεϊ στον Τραμπ για να σεβαστεί την κυριαρχία του Καναδά

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανέφερε την Πέμπτη πως περιμένει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σεβαστεί την κυριαρχή της χώρας του.

Οι αναφορές του Κάρνεϊ έρχονται μετά από δημοσιεύματα που υποστήριξαν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με αυτονομιστές που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της επαρχίας της Αλμπέρτα.

Ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε ποτέ το ενδεχόμενο αυτονομίας της Αλμπέρτα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

Όπως σημείωσε το Reuters η Αλμπέρτα είναι η κύρια επαρχία παραγωγής ενέργειας του Καναδά.