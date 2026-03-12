Μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - Θα επιτεθούμε στις αμερικανικές βάσεις

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πρέπει να συνεχιστεί ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό. Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι οι βάσεις αυτές θα δεχθούν επιθέσεις.

Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα».

Επιπλέον, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποφύγει να εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της».

Πιο αναλυτικά ο Μ. Χαμενεΐ είπε:

«Στέλνουμε ένα μήνυμα στους ηγέτες της περιοχής και τονίζουμε ότι θα έχουμε καλές σχέσεις με τις χώρες γύρω μας.

Όμως, η ύπαρξη των αμερικανικών βάσεων σε ορισμένες από αυτές τις χώρες και η χρήση αυτών των βάσεων για επίθεση στο Ιράν δεν ωφελεί την περιοχή και πρέπει να κλείσουν.

Όπως είπαμε, δεν είμαστε εχθρός των χωρών γύρω μας και στοχεύουμε μόνο τις βάσεις αυτών των Αμερικανών».

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανέφερε η δήλωση.

Επίσης, ευχαρίστησε επίσης «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Ο Ανώτατος Ηγέτης έστειλε συλλυπητήρια στους ανθρώπους που «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών... δεν θα αγνοηθεί», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Πρέπει να προστατεύσουμε αυτήν την ενότητα και αυτό είναι δυνατό μόνο όταν είμαστε μαζί και βρίσκουμε κοινό έδαφος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση του διορισμού του στο ύψιστο αξίωμα της χώρας.

Μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε στο CNN ότι ο ανώτατος ηγέτης υπέστη κάταγμα στο πόδι και άλλα ελαφρά τραύματα την πρώτη ημέρα της εκστρατείας βομβαρδισμού των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Αλιρεζά Σαλαριάν, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian την Τετάρτη ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με πέντε άλλα μέλη της οικογένειας.

Έχασα τον πατέρα μου, τη γυναίκα μου»

Η δήλωση του Χαμενεΐ συνδέει αυτό με τη δική του εμπειρία, καθώς ο πατέρας του, ο προηγούμενος ανώτατος ηγέτης, και μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν από αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές.

«Έχασα τον πατέρα μου και τη γυναίκα μου»

«Αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι με τους ανθρώπους που έχασαν τα δικά τους παιδιά επειδή έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη γυναίκα μου.

«Η αδερφή μου έχασε το παιδί της καθώς και τον σύζυγο που μαρτύρησε.

«Αλλά αυτό που μας διευκολύνει να υπομείνουμε όλα αυτά τα δεινά είναι να εμπιστευόμαστε τη χάρη του Θεού και να γνωρίζουμε ότι η υπομονή θα το λύσει.

«Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι θα εκδικηθούμε τους μάρτυρές μας.

«Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι μαρτύρησαν τον ανώτατο ηγέτη μας.

«Και δεν πρόκειται μόνο για αυτόν, πρόκειται για κάθε συμπατριώτη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.»