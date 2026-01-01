Μήνυμα από τη Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι ξεκινά σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

Σε ανάρτησή της, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την πιο απαραίτητη από ποτέ, ενώ εξέφρασε την προσδοκία της για στενή συνεργασία με στόχο την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

Καλωσόρισες, @CY2026EU!



Cyprus’ EU Council Presidency begins at a pivotal moment for Europe.



And so its focus on strengthening Europe’s autonomy couldn’t be more important.



I look forward to working together to boost Europe’s preparedness and competitiveness. pic.twitter.com/2jyFVKqpsd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν:

«Καλωσόρισες, @CY2026EU!

Η προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ ξεκινά σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη.

Επομένως, η έμφαση που δίνει στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική.

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ετοιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».